Kütahya Ulu Camii'nde gençlerin hatimleri için dualar yükseldi

Kütahya'da sabah namazı buluşması:

Kütahya İl Müftülüğü tarafından yürütülen 'Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım' projesi kapsamında bu pazar sabahı Ulu Camii'de bir araya gelindi. Programa vatandaşlar ve gençlerin yanı sıra Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli ile DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak katıldı. Katılımcılar sabahın erken saatlerinde camide saf tutarak toplu halde sabah namazını eda etti.

programın akışı:

Günün ilk bölümünde Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi; ardından sabah namazı kılındı ve tesbihat yapıldı. Namaz ve tesbihatın ardından Başvaiz Ramazan Mercan tarafından verilen sohbette, dinî ve manevi konulara değinildi ve cemaat bilgilendirildi. Tarihi Ulu Camii'nin manevi atmosferi içinde yapılan ibadetler, katılımcılarda birlik ve dayanışma duygusunu güçlendirdi.

gençlerin hatimleri ve dualar:

Programın önemli bölümünü, '81 İl 81 Hatim Projesi' çerçevesinde gençler tarafından okunan hatimlerin duası oluşturdu. Gençlerin okuduğu hatimlerin ardından eller semaya açılarak tüm İslam âlemi ve katılımcılar için dualar edildi. Etkinlikte camilerin, toplumsal birlikteliği pekiştiren mekânlar olduğu vurgulandı ve gençlerin dinî faaliyetlere katılımının önemi öne çıkarıldı.

Sabah Namazı Buluşması, katılımcılara verilen çorba ikramı ile sona erdi; program hem ibadet hem de sosyal paylaşım açısından katılımcılardan olumlu tepkiler aldı.

KÜTAHYA’DA İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "ŞEHİRLERİN KALBİ CAMİDE BULUŞALIM" PROJESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN SABAH NAMAZI BULUŞMASINDA, "81 İL 81 HATİM PROJESİ" DOLAYISIYLA DUA EDİLDİ.