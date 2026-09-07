Dolar 48,4306 +0,00%
Euro 56,3195 +0,12%
Bist 14.110,04 +0,70%
Altın Gram 6.970,42 -1,39%
EUR/USD 1,1624 +0,02%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Babaeski'de gece yarısı tarlaya savrulan otomobil kullanılamaz hale geldi

Babaeski'de İstanbul-Edirne kara yolu Alpullu Kavşağı'nda yoldan çıkan 22 KC 243 plakalı otomobil tarlaya savruldu; araç hurdaya döndü, can kaybı yok.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:46

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Babaeski'de gece yarısı tarlaya savrulan otomobil kullanılamaz hale geldi

Babaeski'de gece yarısı kaza

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, İstanbul-Edirne kara yolu üzerindeki Alpullu Kavşağı yakınlarında bir otomobil yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı; araç ise büyük hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

olay yeri ve araç durumu:

Edinilen bilgilere göre, kaza 22 KC 243 plakalı otomobille gerçekleşti. Sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki tarlaya savruldu ve kazanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya döndü. Olay anına ilişkin ayrıntılar ve kazanın kesin nedeni polis ekiplerinin yapacağı incelemeyle netleşecek.

ekiplerin müdahalesi ve soruşturma:

İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olası güvenlik risklerine karşı müdahalede bulunurken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kazanın nedenine dair resmi açıklama yapılana dek olayla ilgili idari ve adli süreç devam edecek; bölgedeki sürücülerin benzer risklere karşı dikkatli olmaları önem taşıyor.

KIRKLARELİ&#039;NİN BABAESKİ İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YOLDAN ÇIKARAK...

KIRKLARELİ'NİN BABAESKİ İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YOLDAN ÇIKARAK TARLAYA SAVRULAN OTOMOBİL ADETA HURDAYA DÖNDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ahbap'ın Kocaeli deposu raporu: malzemeler hızla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılma...
images

Eski ilişki tartışması sonrası Nevşehir'de 5 kişi tutuklandı
images

Düzce’de geniş çaplı denetimde 216 araç trafikten men edildi
images

Düzce'de kapsamlı denetim: binlerce kişi sorgulandı, aranan 16 kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Orman kalbindeki kaynak suyu diyabet ve tansiyon hastalarına umut oluyor

Afyonkarahisar'da TÜFİS ile market raflarında fiyat taraması

Eski ilişki tartışması sonrası Nevşehir'de 5 kişi tutuklandı

kırtasiyelerde sıkı denetim: fiyat ve ürün güvenliği odağı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti