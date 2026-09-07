Babaeski'de gece yarısı tarlaya savrulan otomobil kullanılamaz hale geldi

Babaeski'de gece yarısı kaza

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, İstanbul-Edirne kara yolu üzerindeki Alpullu Kavşağı yakınlarında bir otomobil yoldan çıkarak tarlaya savruldu. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı; araç ise büyük hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

olay yeri ve araç durumu:

Edinilen bilgilere göre, kaza 22 KC 243 plakalı otomobille gerçekleşti. Sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki tarlaya savruldu ve kazanın etkisiyle otomobil adeta hurdaya döndü. Olay anına ilişkin ayrıntılar ve kazanın kesin nedeni polis ekiplerinin yapacağı incelemeyle netleşecek.

ekiplerin müdahalesi ve soruşturma:

İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olası güvenlik risklerine karşı müdahalede bulunurken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kazanın nedenine dair resmi açıklama yapılana dek olayla ilgili idari ve adli süreç devam edecek; bölgedeki sürücülerin benzer risklere karşı dikkatli olmaları önem taşıyor.

KIRKLARELİ'NİN BABAESKİ İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA YOLDAN ÇIKARAK TARLAYA SAVRULAN OTOMOBİL ADETA HURDAYA DÖNDÜ.