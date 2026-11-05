Siverek'te dijital izler sonucu yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi

soruşturmanın seyrine ilişkin bilgiler:
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. adlı şahıs Siverek ilçesinde tespit edilerek gözaltına alındı.
operasyon ve yakalama:
Yakalama, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekiplerince gerçekleştirilen faaliyet sonucu yapıldı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda M.T. isimli zanlı gözaltına alındı.
adli süreç:
Gözaltına alınan şüpheli adli makamlara sevk edildi; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SİVEREK
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