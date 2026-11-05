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Siverek'te dijital izler sonucu yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi

M.T., bilişim yoluyla hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla Siverek'te jandarma ve JASAT ekiplerince yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Siverek'te dijital izler sonucu yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi

soruşturmanın seyrine ilişkin bilgiler:

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenen hırsızlık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T. adlı şahıs Siverek ilçesinde tespit edilerek gözaltına alındı.

operasyon ve yakalama:

Yakalama, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekiplerince gerçekleştirilen faaliyet sonucu yapıldı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda M.T. isimli zanlı gözaltına alındı.

adli süreç:

Gözaltına alınan şüpheli adli makamlara sevk edildi; çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SİVEREK

SİVEREK

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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