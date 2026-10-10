Babasından miras kalan bakkalda elektriksiz mekanik aletlerle 70 yıllık düzen

Geçmişin aletleriyle bugün:

Samsun'un İlkadım ilçesinde 68 yaşındaki esnaf Yakup Kunt, babasından devraldığı bakkalı yıllardır neredeyse ilk günkü düzeniyle işletmeye devam ediyor. Dükkânda hesap, tartı ve ürün kesme işleri için kullanılan cihazlar mekanik ve antika; bu özellikleriyle hem işin rutini korunuyor hem de müşterilerin ilgisini çekiyor.

Kunt, hesap işlemlerinde kollu ve çevirmeli mekanik hesap makinesini; ürünleri tartarken ise Alman malı mekanik teraziyi kullanıyor. Ürünleri kesmek için de antika kesme makinesi tercih ediliyor. Bu cihazlar, dijital çağın sunduğu kolaylıklara rağmen enerjiye ihtiyaç duymadan çalışıyor; Kunt, cihazların uzun yıllardır sorunsuz iş gördüğünü ve hâlâ güvenilir olduğunu vurguluyor.

esnafın anlatımı:

Yakup Kunt, bakkalcılığa duyduğu bağlılığı ve mesleği sürdürme niyetini şöyle özetliyor: "70 senedir bakkallık yapıyoruz." Bakkallık sayesinde üç çocuğunu üniversiteye gönderebildiğini belirtiyor ve işini severek yaptığını vurguluyor. Dükkânın düzeninin kendisi için çok önemli olduğunu, aradığı her şeyi raflarda ve köşelerde bulabilmek istediğini söylüyor.

Kunt, mekanik hesap makinesini babasına aldırmak için ısrar ettiğini belirtirken o dönemde ödediği bedeli de aktarıyor: hesap makinesi bin 200 TLye alınmıştı ve o zaman için büyük bir yatırım sayılıyordu. Döneminde caddede yüz dükkân varsa yalnızca birkaç hesap makinesi bulunduğunu, birçok esnafın akşam hesaplarını yapmak üzere kendi hesap makinesini ödünç aldığını anlatıyor.

cihazların işlevi ve ilgi çekmesi:

Mekanik cihazların en dikkat çekici yanlarından biri elektrik, akü veya başka bir enerji kaynağı gerektirmemesi. Kunt, babasının 1960 yılında aldığı Alman malı teraziyi o yıldan beri kullandıklarını ve dijital terazilerden önce de aynı düzenle çalıştıklarını aktarıyor. Bu süre zarfında cihazların dayanıklılığı ve basitliği, hem işin sürekliliğini sağlamış hem de mahalle halkının merakını uyandırmış.

Müşteriler kimi zaman hesaplama yapılmasını isteyip telefonlarına kaydediyor veya gördüklerini internette paylaşıyor. Kunt, sağ olduğu sürece babadan kalan düzeni sürdürmeyi, mesleğini bırakmamayı planlıyor ve büyük marketlerin varlığına rağmen mevcut müşterisinin kendisini idare ettiğini, hatta müşterisinin fazla geldiğini belirtiyor. İşe ve geçmişe bağlılığını, mesleğin bu kıymetli cihazlarla yaşatılması üzerinden sürdürüyor.

SAMSUN’DA BABADAN KALMA BAKKALI İŞLETMEYE DEVAM EDEN ESNAF YAKUP KUNT (68), HESAP YAPARKEN VE ÜRÜN TARTARKEN ELEKTRİK İSTEMEYEN ANTİKA VE MEKANİK CİHAZLARI KULLANIYOR. GÖRENLERİN DİKKATİNİ ÇEKEN EŞYALAR, UZUN YILLARDIR SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR.