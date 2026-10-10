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Yığılca'da 60 yaş üstü vatandaşlara hareket ve kalp sağlığı eğitimi

Yığılca'da düzenlenen 'Mahallemde Hareket Var' etkinliğinde 60 yaş üstü vatandaşlara hareketli yaşam ve kalp sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Serkan Varol

Yığılca'da 60 yaş üstü vatandaşlara hareket ve kalp sağlığı eğitimi

etkinliğin amacı ve katılımcılar:

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, 'Mahallemde Hareket Var' etkinliği kapsamında 60 yaş ve üzeri vatandaşlar bir araya getirildi. Organizasyonu, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Yığılca İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri gerçekleştirdi ve program katılımcılara yönelik farkındalık oluşturmayı hedefledi.

hareketin ve kalp sağlığının önemi:

Etkinlikte, özellikle ileri yaşlarda düzenli fiziksel aktivitenin önemi üzerinde duruldu. Dünya Kalp Sağlığı Günü ile eş zamanlı düzenlenen programda, katılımcılara günlük yaşamlarında daha hareketli olmaları ve kalp-damar sağlığını koruma yolları hakkında bilgi verildi.

bilgilendirme ve toplumsal farkındalık:

Yığılca İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, program kapsamında sağlıklı yaşam alışkanlıkları, basit egzersiz önerileri ve kalp sağlığını destekleyici davranışlar hakkında açıklamalarda bulundu. Etkinlikle amaçlanan, ileri yaştaki vatandaşların düzenli fiziksel aktiviteye yönlendirilmesi ve bu konuda toplumsal bilincin güçlendirilmesiydi.

DÜZCE’NİN YIĞILCA İLÇESİNDE “MAHALLEMDE HAREKET VAR” ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA 60 YAŞ VE ÜZERİ...

DÜZCE’NİN YIĞILCA İLÇESİNDE “MAHALLEMDE HAREKET VAR” ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA 60 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARA YÖNELİK PROGRAM DÜZENLENDİ. ETKİNLİKTE HAREKETLİ YAŞAMIN VE KALP SAĞLIĞININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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