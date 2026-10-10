Midyat'ta hayat kurtarma pratiği: temel yaşam desteği ve Heimlich uygulamaları

Midyat'ta temel yaşam desteği ve Heimlich eğitimi düzenlendi

Midyat Devlet Hastanesi ile Midyat Belediyesi iş birliğiyle toplumda ilk yardım bilincini artırmak ve acil durumlarda doğru müdahale becerilerini geliştirmek amacıyla "temel yaşam desteği ve Heimlich manevrası eğitimi" düzenlendi. Program, Midyat Millet Bahçesi Narin Güran Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi ve Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Mehmet Burak Peköz, Acil Tıp Uzmanı Uzm. Dr. Yunus Akdaş, Midyat belediye başkan yardımcıları, belediye personeli, güvenlik görevlileri, zabıta ekipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte teorik anlatımların ardından katılımcılara uygulamalı eğitim imkanı sağlandı.

eğitimin içeriği:

Eğitimi veren Uzm. Dr. Yunus Akdaş başta kalp durması halinde uygulanması gereken temel yaşam desteği adımlarını anlatırken, solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması durumunda yapılacak müdahaleler üzerinde durdu. Eğitimde sırta vurma teknikleri ile Heimlich manevrası uygulamaları detaylandırıldı; ayrıca uygulamalar LUCAS cihazı ve eğitim ekipmanları üzerinde gösterildi.

Teorik anlatımların ardından ilerleyen uygulamalı oturumlarda katılımcılar, mankenler ve ekipmanlar eşliğinde müdahale adımlarını tekrar etti. Eğitimde yetişkinlerle birlikte bebeklerde uygulanması gereken müdahaleler arasındaki farklara özellikle dikkat çekildi. Program, katılımcıların sorularının yanıtlandığı soru-cevap bölümüyle sona erdi.

katılımcıların bilinçlenmesi ve erken müdahalenin önemi:

Uzm. Dr. Yunus Akdaş eğitim sırasında, "Midyat Belediyesi iş birliğiyle vatandaşlarımıza temel yaşam desteği konusunda hem teorik hem de uygulamalı eğitim verdik. Kalp durması ve solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması gibi acil durumlarda yapılması gereken müdahaleleri anlattık. Özellikle sırta vurma ve Heimlich manevrasını, yetişkinler ve bebekler için ayrı ayrı ele aldık. Amacımız, vatandaşlarımızın böyle bir durumla karşılaştıklarında doğru müdahale konusunda bilinçli hareket etmelerini sağlamak" diye konuştu.

Uzm. Dr. Mehmet Burak Peköz ise kalp durması vakalarında zamanın belirleyici olduğunu vurgulayarak, "Öncelikle bu eğitimi gerçekleştirmemize imkan sağlayan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Kalbi duran bir hastada saniyeler bile çok önemli, dakikalarla yarışıyoruz. Hastanın olay yerinden hastaneye ulaşana kadar geçen sürede yapılacak doğru müdahaleler hayati önem taşıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızı bilinçlendirmek ve temel yaşam desteği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu eğitimi gerçekleştirdik. Önce teorik bilgi verdik, ardından uygulamalı çalışmalar yaptık. Katılımın yoğun olması bizleri mutlu etti. Bizim için her can çok kıymetli. Ne kadar çok kişiye ulaşabilir ve temel yaşam desteği konusunda bilinç kazandırabilirsek o kadar değerli bir iş yapmış oluruz" ifadelerini kullandı.

Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Akyol da eğitime katkı sunan Midyat Devlet Hastanesi yönetimi ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, belediye personelinin yanı sıra vatandaşların da programa katılmasının önemine dikkat çekti. Yapılan uygulamalı çalışmalar ve yoğun katılım, bölgedeki ilk yardım farkındalığının artmasına katkı sağladı.

Eğitimler benzer programlarla sürdürülecek; düzenleyen kurumlar amaçlarının mümkün olduğunca çok kişiye temel yaşam desteği bilgisi ulaştırmak olduğunu belirtti.

MİDYAT DEVLET HASTANESİ İLE MİDYAT BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİNDE, TOPLUMDA İLK YARDIM BİLİNCİNİ ARTIRMAK VE ACİL DURUMLARDA DOĞRU MÜDAHALE BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA "TEMEL YAŞAM DESTEĞİ VE HEİMLİCH MANEVRASI EĞİTİMİ" DÜZENLENDİ.