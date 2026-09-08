Üsküdar'da belediye başkan vekilliği Cumhur İttifakı adayına geçti

Seçim sonucu:

Üsküdar Belediye Meclisi'nin yaptığı yeniden başkan vekili seçimini Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. Seçim, dört tur oylama sonucunda tamamlandı ve dördüncü turda kullanılan 42 oyun 23'ünü alan Gültekin belediye başkan vekili oldu; rakibi Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı.

Yargı süreci ve vekillik atanması:

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 31 Temmuz 2026 tarihli kararıyla tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı oluru ile 1 Ağustos 2026 tarihinde görevinden uzaklaştırıldı. Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından Üsküdar Belediye Meclisi ilk olarak 5 Ağustos 2026 tarihinde toplanarak meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya'yı başkan vekili seçmişti.

Bu seçime ilişkin olarak İstanbul 2. İdare Mahkemesi 24 Ağustos 2026 tarihli kararla 76 sayılı meclis kararının yürütmesini durdurdu. Verilen karara yapılan itiraz ise İstanbul Bölge İdare Mahkemesi tarafından 2 Eylül 2026 tarihinde reddedildi. Yargı kararları sonrasında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi gereğince meclis yeniden toplandı.

Oylama turlarının ayrıntıları:

Meclisin yeniden toplandığı ilk oturum 5 Eylül tarihinde gerçekleşti ancak salt çoğunluk sağlanamadığı için seçim 8 Eylül tarihine ertelendi. Nihai oylama dört turda sürdü.

Birinci turda Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin 21 oy, CHP/Yeni Parti ortak adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı; iki oy geçersiz sayıldı. İkinci turda kullanılan 42 oyun 22'si Gültekin'e, 20'si Çetinkaya'ya gitti ve geçersiz oy olmadı. Üçüncü turda Gültekin 23 oy alırken Çetinkaya 19 oyda kaldı; bu turda da geçersiz oy çıkmadı.

Üsküdar Belediye Meclisi'nde tarafların sandalye dağılımı olarak 21 CHP/Yeni Parti, 21 Cumhur İttifakı bulunduğu halde, üçüncü turda Cumhur İttifakı adayının 23 oy alması dikkat çekti. Dördüncü turda yapılan oylamada yine kullanılan 42 oyun 23'ü Dündar Ziya Gültekin'e çıkınca başkan vekilliği kesinleşti.

Seçim süreci, yargı kararları ve meclis oturumlarıyla birlikte tamamlandı; Üsküdar'da başkan vekilliği görevine getirme işlemi böylelikle sonuçlandı.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ YAPILAN SEÇİMİN SONUCUNDA CUMHUR İTTİFAKI’NIN ADAYI DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN OLDU.