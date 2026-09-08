Yükselen kadınlar eğitim tırı Hakkari'de üretimden pazarlamaya köprü kuruyor

Bakanın Hakkari programı:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari'ye gelerek kentte kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını güçlendirmeye yönelik bir dizi temasta bulundu. Bakan, Vali ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ile kurum amirleri tarafından karşılandı ve Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak görüşmeler gerçekleştirdi.

Eğitim tırı ve hedefleri:

Bakan Göktaş, Belediye Toplu Taşıma Servis Alanı'nda kurulan 'Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı'nı ziyaret etti. Tır aracılığıyla doğrudan kadınlara ulaşmayı amaçlayan programın, kadınların fikirlerini ekonomik kazanca dönüştürmesine ve ürünlerini pazarlama süreçlerinde desteklemeye odaklandığı belirtildi. Bakan, bugüne kadar 247 bin kadına dijital okuryazarlık ve finansal okuryazarlık eğitimleri verildiğini ve bu sayıyı artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yükselen Kadınlar tırının daha önce Muş ve Adıyaman'da bulunduğu, Hakkari ziyaretinin ardından Türkiye'nin farklı kentlerine ulaşmaya devam edeceği kaydedildi. Eğitim tırıyla şimdiye dek 2 binden fazla kadına eğitim verildiği ve bu katılımcılardan 156'sına yeni pazarlara açılma ile markalaşma süreçlerinde destek sağlandığı açıklandı. Bakanlık, programı genişleterek üretimin markalaşması ve satış kanallarının oluşturulmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Yerel temaslar ve program akışı:

Ziyaret kapsamında Bakan Göktaş, AK Parti Hakkari İl Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi ve il yatırımları ile hizmetlere dair bilgi aldı. Hakkari programı içinde ayrıca Biçer Mahallesi Meydan Medresesi'nde düzenlenecek olan 'Aile Yılı Şenliği'ne katılımın beklendiği bildirildi.

Bakan Göktaş, kadınların kalkınmanın önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek, desteklerin devam edeceğini ve 'Yükselen Kadınlar' programının ardından 'Güçlenen Kadın' adlı ikinci eğitim tırının da Türkiye genelinde kadınlara ulaşacağını belirtti. Program, yerel üretimin pazara taşınması ve kadın girişimciliğinin güçlendirilmesine yönelik somut adımlar atmayı amaçlıyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ, ÇEŞİTLİ ZİYARET VE PROGRAMLARA KATILMAK ÜZERE HAKKARİ’YE GELDİ. BAKAN GÖKTAŞ, KENTTE KADINLARIN EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA DAHA GÜÇLÜ KATILIMINI HEDEFLEYEN "YÜKSELEN KADINLAR" GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMINI ZİYARET ETTİ.