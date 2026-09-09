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Kastamonu bereketi Migros raflarına taşınıyor

Kastamonu Valiliği öncülüğünde Migros ile yapılan protokolle coğrafi işaretli yöresel ürünler raflarda yer alacak; üreticiler daha geniş pazarlara ulaşacak.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 21:41

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kastamonu bereketi Migros raflarına taşınıyor

Kastamonu ürünleri Migros zincirinin raflarına taşınıyor

Kastamonu Valiliği himayesinde yürütülen çalışma kapsamında, yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin daha geniş pazarlara ulaştırılması için Migros ile protokol imzalandı. Törene Vali Meftun Dallı başkanlık etti; protokol, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Migros pazarlama direktörleri Cavit Metin, Harun Reşit Kurul, İbrahim Sözen, Bölge Pazarlama Müdürü Orhan Sarıkaya ile ZZEF Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü Erkan Gürkan tarafından imzalandı.

protokolün hedefleri:

İmzalanan protokolle öncelikli hedefler arasında kadın kooperatiflerinin ve yerel üreticilerin üretim ve tedarik süreçlerinin desteklenmesi, yöresel ürün çeşitliliğinin artırılması ve coğrafi işaretli ürünlerin katma değerinin yükseltilerek markalaşmasına katkı sağlanması yer alıyor. Ayrıca ürünlerin yerel ve ulusal pazarların yanı sıra uluslararası pazarlara ulaştırılması ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi amaçlanıyor.

ilk etapta raflarda yer alacak ürünler:

Protokol kapsamında ilk etapta Migros raflarında yer alacak Kastamonu ürünleri arasında siyez bulguru ve siyez unu, siyez unlu kurabiye, doğal mantar ürünleri, kadın kooperatiflerinin ürettiği marmelat ve sirke çeşitleri, Taşköprü sarımsağı, Tosya pirinci ve kestane balı bulunuyor.

Törende konuşan Vali Meftun Dallı, "Toprağımızın bereketini, üreticilerimizin alın terini ve kadınlarımızın emeğini daha geniş kitlelerle buluşturacak bu önemli iş birliğinin Kastamonu’muza ve tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz" diyerek iş birliğinin önemi vurguladı.

Yetkililer, protokolün üreticilerin daha geniş tüketici kitleleriyle buluşmasını sağlayarak yerel ekonomiye katkı ve ürünlerin katma değerinin artmasını hedeflediğini belirtti. Uygulama sürecinde kadın kooperatiflerinin kapasite geliştirmesi ve lojistik tedarik zincirinin güçlendirilmesi için ortak adımlar atılacağı ifade edildi.

KASTAMONU VALİLİĞİ ÖNCELİĞİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA KENTİN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİNİN DAHA...

KASTAMONU VALİLİĞİ ÖNCELİĞİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARLA KENTİN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİNİN DAHA GENİŞ PAZARLARA ULAŞTIRILMASI NOKTASINDA SÜPERMARKET ZİNCİRLERİYLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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