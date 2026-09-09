Bingöl'de trüf üretimi ve yapı stokunun CBS ile envanteri

Bingöl'de iki ayrı alanda yürütülecek teknik destek projeleri için protokoller imzalandı. Projelerden biri trüf mantarının kültür ortamında üretimini hedeflerken, diğeri kentteki yapı stokunun Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı envanterini oluşturmayı amaçlıyor. Her iki adım da il ekonomisi ve afet yönetimi açısından stratejik öneme sahip.

Trüf üretimi projesi:

İlk proje, ekonomik değeri yüksek olan trüf mantarının Bingöl'de kültür ortamında yetiştirilmesi üzerine kurulu. Projeyi değerlendiren Vali Cahit Çelik, trüf mantarının özellikle Yedisu ilçesinde meşe ağaçlarının diplerinde doğal olarak bulunduğunu ve kolay bulunmadığını belirtti. Vali Çelik, «Trüf mantarı gerçekten maddi olarak çok değerli satılan bir ürün. Özellikle Yedisu’da meşe ağaçlarının dibinde bulunan ve zor bulunan bir ürün. İnşallah firmamız bunu kültür mantarı çerçevesinde yetiştirme konusunda çalışmalar yapacak» diyerek projenin bölgeye ekonomik katkı potansiyeline işaret etti.

Projenin hedefleri arasında türün yerel koşullara adaptasyonu, üretim tekniklerinin yerel çiftçilerle paylaşılması ve ticari pazarlama altyapısının güçlendirilmesi yer alıyor. Bu adımların hayata geçirilmesi halinde bölge çiftçileri için alternatif gelir kaynakları oluşabileceği vurgulanıyor.

Yapı stokunun CBS ile incelenmesi:

İmzalanan ikinci protokol, Bingöl'deki mevcut yapı stokunun CBS tabanlı olarak analiz edilmesini kapsıyor. Vali Çelik, Bingöl'ün deprem riski açısından Türkiye'nin en riskli illerinden biri olduğuna dikkat çekerek, «Bu teknik destekle binalarımızın mevcut durumları belirlenecek ve coğrafi bilgi sistemine işlenecek» ifadelerini kullandı.

Projede yapılacak gözlemsel keşiflerle binaların fiziki durumları tespit edilip veri tabanına işlenecek; elde edilen veriler, hem yapı stokunun yenilenmesine ilişkin politika geliştirme hem de olası afetlere karşı önlem planlama süreçlerinde rehberlik edecek. Vali Çelik ayrıca daha önce Bingöl Deprem Master Planı hazırlanmasında da teknik destek sağlandığını hatırlatarak, projelerin il için faydalı olmasını diledi.

Her iki proje de bölgesel kalkınma ve risk azaltma hedeflerini birleştiriyor; trüf üretimi ekonomik çeşitlilik sağlarken, CBS tabanlı envanter kent planlaması ve afet yönetimi kapasitesini güçlendirecek. Uygulama aşamasında sağlanacak teknik destek ve izleme çalışmaları projelerin başarısı için belirleyici olacak.

BİNGÖL'DE TRÜF MANTARININ YETİŞTİRİLEREK EKONOMİYE KAZANDIRILMASI VE KENTTEKİ YAPI STOKUNUN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI OLARAK İNCELENMESİNE YÖNELİK İKİ AYRI PROJE İÇİN TEKNİK DESTEK PROTOKOLÜ İMZALANDI.