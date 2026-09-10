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Kırıkhan’da yüreklere dokunan destek: 200 yetim çocuğa eğitim seti

Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında Yüreğimizdeki Işık projesiyle Kırıkhan’da ebeveyn kaybı yaşayan 200 çocuğa kırtasiye ve eğitim seti verildi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 08:54

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kırıkhan’da yüreklere dokunan destek: 200 yetim çocuğa eğitim seti

etkinlik ve dağıtım:

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında düzenlenen programda 'Yüreğimizdeki Işık' projesi çerçevesinde 200 çocuğa eğitim desteği sağlandı. Mimar Sinan Mahallesi Selimiye Camii’nde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklara okul öncesi kırtasiye ve eğitim setleri ile çeşitli hediyeler takdim edildi.

katılımcılar ve organizasyon:

Programa Hatay İl Müftüsü Necati Şafak, Kırıkhan İlçe Müftüsü Mehmet Altunal, müftülük personeli, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları gönüllüleri ve çocukların aileleri katıldı. Dağıtım ve koordinasyon görevini Yetim Koordinatörlüğü üstlenirken, setlerin temini hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirildi.

amaç ve yerel etki:

Proje, ebeveyn kaybı yaşayan çocukların eğitim hayatına katkı sunmayı ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmayı amaçlıyor. Yüreğimizdeki Işık girişimi, yerel dinamiklerle iş birliği yaparak hem maddi hem de moral destek sağladığı için bölgedeki sosyal dayanışma örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

İl Müftüsü Necati Şafak, etkinlikte çocukların eğitimlerine katkıda bulunmanın önemine vurgu yaparak projeye destek veren hayırseverlere teşekkür etti. Program, eğitim setleri ve hediyelerin dağıtılmasının ardından sona erdi.

KIRIKHAN’DA DÜZENLENEN PROGRAMDA ÇOCUKLARA EĞİTİM SETLERİ VE HEDİYELERİN TAKDİM EDİLMESİNDEN...

KIRIKHAN’DA DÜZENLENEN PROGRAMDA ÇOCUKLARA EĞİTİM SETLERİ VE HEDİYELERİN TAKDİM EDİLMESİNDEN GÖRÜNTÜLER.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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