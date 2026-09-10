Tatilde hız değil ritim öne çıkıyor

Yeni neslin tatil tercihleri:

Dünya genelindeki yaşam biçimi ve öncelik değişimleri, seyahat anlayışını da yeniden şekillendiriyor. DERTOUR Group’un 2026 Avrupa Seyahat Trendleri Raporu, Avrupalıların önemli bir bölümünün artık yoğun programlar ve çok sayıda aktivite yerine daha yavaş, kişiye özel ve hatırlanabilir deneyimleri tercih ettiğini gösteriyor. Bu eğilim, hem tatilin niteliğine verilen önemi artırıyor hem de destinasyonların sunduğu hizmetlerin bütüncül bir yaklaşımla yeniden düzenlenmesini zorunlu kılıyor.

Ana eğilimler ve turist beklentileri:

Rapor verileri, yavaş seyahate ilgiyi açıkça ortaya koyuyor: katılımcıların %53,2si yavaş ve bilinçli seyahate ilgi duyuyor. Araştırmaya katılanların %63,6si tatilde yavaşlamayı, %55,4ü ise yerel kültürü, doğayı ve insanları daha yakından tanımayı istiyor. Ayrıca katılımcıların %58,3ü çok sayıda sıradan deneyim yerine birkaç unutulmaz deneyimi tercih ediyor; bu veriler, tatilde değer algısının nicelikten niteliğe kaydığını gösteriyor.

Kızılbük GYO Genel Müdürü Mahmut Sefa Çelik, bu dönüşümü, rekabetin artık aktivite sayısıyla değil ziyaretçinin destinasyonla kurduğu bağ ve tatil sonrası hafızasında kalanlarla şekillendiği biçiminde özetliyor. Bu çerçevede konaklama, doğa, dinlenme, gastronomi, spor ve sosyal yaşamın birbirini tamamladığı kurguların öne çıktığı belirtiliyor. Sinpaş Reserve projesi de deniz, termal olanaklar, wellness, outdoor aktiviteler, su sporları ve gastronomiyi aynı destinasyonda bir araya getirerek bu beklentiye yanıt verdiğini ifade ediyor.

JOMO, dijital detoks ve tatilde yeni öncelikler:

Değişen davranışların bir diğer yüzü JOMO olarak adlandırılan ve 'bir şeyleri kaçırmamanın keyfi' anlamına gelen yaklaşıma doğru kayış. Bu anlayış, anın ritmine uymayı, daha az yerde daha uzun zaman geçirmeyi ve stresten uzaklaşmayı ön plana çıkarıyor. Rapor, Avrupalıların %48,9unun tatili sosyal medya ve dijital dikkat dağıtıcılardan uzaklaşma fırsatı olarak gördüğünü gösteriyor; bu da doğa, hareket, gastronomi, kültür-sanat ve wellness deneyimlerinin artık tatilin merkezine yerleştiğini doğruluyor.

Sinpaş Reserve’deki yürüyüş ve koşu rotaları, spor ve su aktiviteleri ile sosyal yaşam alanlarının birlikte sunulması, misafirlere günlerini kendi tercihlerine göre şekillendirebilecekleri esnek bir deneyim sağlıyor. Bu yaklaşım, tatilde her şeye yetişme döneminin geride kaldığını somutlaştırıyor.

Wellness ve yalnız seyahat trendleri:

Yavaş seyahati tercih edenlerin %52si bu tercihi kişisel iyi oluş ve daha az stresle ilişkilendiriyor. Bu sebeple wellness artık konaklamaya eklenen tekil bir spa hizmeti olmaktan çıkıp doğa, hareket, beslenme, dinlenme ve kişiye uygun uygulamalarla tatilin tamamına yayılan bütüncül bir deneyime dönüşüyor. Sinpaş Reserve’in termal havuzlar, hamam, sauna, buhar ve tuz odaları; masaj, aile banyoları, egzersiz, rehabilitasyon ve beslenme danışmanlığı gibi hizmetleri bu bütüncül anlayışı destekliyor.

Bireysel seyahatler de ana akım tercihlere doğru ilerliyor. Önümüzdeki 12 ay içinde seyahat planı olanların %29,3ü yalnız seyahati değerlendiriyor. Yalnız seyahat etmeyi düşünenlerin %27,9u benzer ilgi alanlarına sahip insanlarla buluşma seçeneklerini, %22,2si ise istedikleri zaman sosyalleşebilecekleri ortak alanları önemsiyor. Rezervasyon verileri yalnız seyahat edenlerin ortalama konaklama süresinin 10,4 gün, tüm seyahatçiler ortalamasının ise 8,9 gün olduğunu; ayrıca yalnız seyahat rezervasyonlarının %65inin haziran-ağustos dönemi dışına yapıldığını gösteriyor. Bu durum, talebin dört mevsime yayılmasına ve sezon dışı dönemlerin önem kazanmasına katkı sağlıyor.

Sinpaş Reserve gibi dört mevsim kullanılabilen tatil evi modelleri, termal, wellness, doğa, gastronomi ve aktif yaşam olanaklarını bir arada sunarak daha uzun süreli ve sezon dışı deneyimler için güçlü bir karşılık oluşturuyor. Yeni dönemde başarılı destinasyonların, ziyaretçiye sadece konaklama değil, kendi ritmine göre yaşayabileceği ve yeniden dönmek isteyeceği bir yaşam deneyimi sunanlar olacağı öne çıkıyor.

DÜNYADA İNSANLARIN YAŞAM TARZLARI VE ÖNCELİKLERI DEĞİŞİRKEN YAPILAN ARAŞTIRMALARA GÖRE SEYAHAT ANLAYIŞININ DA YENİDEN ŞEKİLLENDİĞİ ORTAYA ÇIKTI. BİR ZAMANLAR TATİLE ÇIKANLAR KISA SÜREDE HER ŞEYE YETİŞMEK İSTERKEN YENİ NESLİN ANI KENDİ RİTMİNDE YAŞAMAYI TERCİH ETTİĞİ BELİRLENDİ.