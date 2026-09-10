Dolar 48,4902 +0,01%
Euro 56,5644 +0,11%
Bist 14.550,15 +0,31%
Altın Gram 6.950,31 -0,06%
EUR/USD 1,1641 +0,02%
Brent Petrol 100,80 -0,41%
--°

Işıklı Konacık’ta balıkçılığa destek için barınak yenileniyor

Işıklı Konacık Balıkçı Barınağı'nda süren bakım ve yenileme çalışmaları, balıkçılığı güçlendirip bölgedeki ekonomik hareketliliği artırmayı amaçlıyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 08:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Işıklı Konacık’ta balıkçılığa destek için barınak yenileniyor

çalışmalar yerinde incelendi:

Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Işıklı Konacık Balıkçı Barınağı'nda yürütülen bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Eroğlu, projede görevli firma yetkililerinden devam eden işler ve planlanan yatırım programları hakkında bilgi aldı.

yatırımın kapsamı ve uygulama:

Yatırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor ve barınağın teknik altyapısının güçlendirilmesini, iskele ve rıhtım düzenlemelerini, güvenlik iyileştirmelerini kapsıyor. Çalışmalar, balıkçılık faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesine uygun koşullar oluşturmayı hedefliyor.

beklenen etki ve bölge ekonomisi:

Yetkililer, yenileme çalışmaları sayesinde bölgedeki balıkçılık üretiminin desteklenmesi ve yerel ekonomik hareketliliğin artmasının beklendiğini belirtiyor. Modernizasyonun, balıkçılar için daha güvenli ve düzenli çalışma ortamı sağlarken esnaf ve tedarik zincirine de olumlu katkı sunması amaçlanıyor.

ARSUZ KAYMAKAMI FATİH EROĞLU, IŞIKLI KONACIK BALIKÇI BARINAĞI’NDAKİ BAKIM, ONARIM VE YENİLEME...

ARSUZ KAYMAKAMI FATİH EROĞLU, IŞIKLI KONACIK BALIKÇI BARINAĞI’NDAKİ BAKIM, ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İç mimar Ceylan İzsiz: kentsel dönüşümle güvenli ve verimli yaşam alanları inşa...
images

Çintay yeniden aday: Bingöl için üretim, istihdam ve yatırım vurgusu
images

Bingöl için yeniden aday Çintay: üretim, istihdam ve üyelerin işini büyütme hede...
images

Siirt'te tayfi üzümü hasadı başladı, yapraklar Avusturya'ya ihraç ediliyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Soçi sahilinde insansız deniz aracı saldırısı: 8 yaralı

Süper lig 5. hafta programı: açılış Beşiktaş, kapanış Fenerbahçe

Çanakkale boğazında mavi denizanası sürüsü balıkçıları endişelendirdi

Dronla yürütülen operasyonda Samandağ'da 371 kök kenevir ele geçirildi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Selendi'de oyun havalarıyla şenlenen tütün ve cirit festivali

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı