Işıklı Konacık’ta balıkçılığa destek için barınak yenileniyor

çalışmalar yerinde incelendi:

Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, Işıklı Konacık Balıkçı Barınağı'nda yürütülen bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Eroğlu, projede görevli firma yetkililerinden devam eden işler ve planlanan yatırım programları hakkında bilgi aldı.

yatırımın kapsamı ve uygulama:

Yatırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor ve barınağın teknik altyapısının güçlendirilmesini, iskele ve rıhtım düzenlemelerini, güvenlik iyileştirmelerini kapsıyor. Çalışmalar, balıkçılık faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesine uygun koşullar oluşturmayı hedefliyor.

beklenen etki ve bölge ekonomisi:

Yetkililer, yenileme çalışmaları sayesinde bölgedeki balıkçılık üretiminin desteklenmesi ve yerel ekonomik hareketliliğin artmasının beklendiğini belirtiyor. Modernizasyonun, balıkçılar için daha güvenli ve düzenli çalışma ortamı sağlarken esnaf ve tedarik zincirine de olumlu katkı sunması amaçlanıyor.

ARSUZ KAYMAKAMI FATİH EROĞLU, IŞIKLI KONACIK BALIKÇI BARINAĞI’NDAKİ BAKIM, ONARIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ.