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Doğaseverlerden Van gölü kıyısında İncekaya'ya pedallı farkındalık turu

Bitlis Tatvan'da toplanan doğaseverler ve sporcular, İncekaya (Por) köyüne 22 kilometrelik bisiklet turu düzenleyip çevre temizliği yaptı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 08:54

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Doğaseverlerden Van gölü kıyısında İncekaya'ya pedallı farkındalık turu

Etkinlik ve rota:

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen doğaseverler ve sporcular, İncekaya (Por) köyüne yönelik bir bisiklet etkinliğiyle Van Gölü Havzası'nın doğal değerlerine dikkat çekti. Bitlis Nemrut Jeopark Spor Kulübü bisiklet ekibi, Van Off-Road Tutkunları Grubu ve Van Ekstrem Grubu üyelerinin katılımıyla Tatvan sahilinden hareket eden ekip, yaklaşık 22 kilometrelik parkuru kat etti.

Toplam 20 kişilik grubun pedal çevirdiği tur sırasında araçlarla destek veren Van Off-Road ekibi, rotanın güvenliğini ve lojistiğini sağladı. Yol boyunca katılımcılar Van Gölü'nün kıyısal panoramasını yakından görme olanağı buldu ve bölgenin doğal zenginlikleri hakkında ortak gözlemler yaptı.

Aktiviteler ve doğa koruma:

İncekaya sahilinde verilen molada sporcular hem dinlenme hem de çeşitli doğa etkinlikleri gerçekleştirdi. Grup, bölgeyi yürüyerek keşfetti, kısa bir zirve tırmanışı yaptı ve gün içinde yüzme etkinliği düzenledi. Etkinliğin öne çıkan kısmı ise göl kıyısında ve çevresinde yapılan kapsamlı çevre temizliği oldu.

Katılımcılar, kolektif çaba ile bölgeden atıkları toplarken bölge ekosisteminin korunmasının önemine vurgu yaptı. Sporculardan Furkan Demirtaş, Van Gölü'nün gelecek kuşaklara temiz şekilde aktarılmasının gerekliliğini belirtti ve çevre temizliğinin bu amaç için kritik olduğunu ifade etti.

Turizm potansiyeli ve yerel destek:

Bitlis Nemrut Jeopark Spor Kulübü Başkanı Cemal Yıldırım, İncekaya'nın doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. Yıldırım, bölgenin dağ tırmanışı, doğa yürüyüşü, bisiklet turları ve su sporları için uygun parkurlara sahip olduğunu; bölgede bulunan türbe gibi kültürel değerlerin de ayrı bir çekim sağladığını belirtti.

Yıldırım, başlatılan restorasyon çalışmaları nedeniyle Tatvan Kaymakamına teşekkür ederek, etkinliğin amacının hem bölgeyi tanıtmak hem de koruma bilincini yerel ve ziyaretçi katılımcılar arasında güçlendirmek olduğunu vurguladı. Günün sonunda grup, kahvaltı ve etkinliklerin ardından aynı 22 kilometrelik parkuru geri dönerek Tatvan ilçe merkezine ulaştı.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE BİR ARAYA GELEN DOĞASEVERLER VE SPORCULAR, VAN GÖLÜ HAVZASININ DOĞAL...

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE BİR ARAYA GELEN DOĞASEVERLER VE SPORCULAR, VAN GÖLÜ HAVZASININ DOĞAL GÜZELLİKLERİNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA İNCEKAYA (POR) KÖYÜNE BİSİKLET TURU DÜZENLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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