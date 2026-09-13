Bafra Ovası'nda zorlu sezonun ardından çeltik hasadı başladı

Bafra Ovası'nda tarlalar biçerdöverle doldu

Türkiye’nin önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olan Bafra Ovasında, yaklaşık 165 bin dekar alanda ekimi yapılan çeltiklerin hasadı başladı. Çiftçiler, zorlu geçen ekim sezonunun ardından biçerdöverlerle tarlalara girerek hasat sürecini başlattı.

Ekim koşulları ve verim değerlendirmesi:

Üreticiler, bu yıl ekim döneminin hava koşulları nedeniyle olağanın dışında seyrettiğini, özellikle gece ayazlarının erken başlamasının ekim takvimini etkilediğini belirtiyor. Bu nedenle bazı çiftçiler erken ekim tercih etmek zorunda kaldı. Hasatın ilk günlerinde genel izlenim olumlu; üreticiler, soğuklara rağmen bu yıl elde edilen ürünün kalitesinden memnun olduklarını söylüyor.

Çeltik üreticisi Serkan Kurnaz sezonu değerlendirirken, "Bu yıl çeltik ekim sezonu her zamankinden daha zorlu geçti. Hava şartları bizi zorladı. Bu nedenle erken ekim yaptık. Buna rağmen bu sene ürünlerimiz genel olarak çok güzel" dedi. Kurnaz ayrıca üretim maliyetlerinin artışına dikkat çekti ve gübre ve mazot fiyatlarının çiftçiyi zorladığını vurguladı.

Verim ve makineleşmenin etkisi:

Bafra Ovası’nda verimler tarladan tarlaya değişiyor. Kurnaz, ortalamalarda dekar başına 700 ila 800 kilo ürün alındığını, ancak bazı tarlarda bu rakamın 300-400 kilo seviyelerine kadar düştüğünü ifade etti. Bu farklılıklar toprağın yapısı, ekim zamanı ve bakım uygulamalarına bağlı olarak görülüyor.

Bu yıl bölgede kullanılmaya başlanan yeni tip bir biçerdöverin hasatta belirgin olumlu etkileri olduğu bildirildi. Kurnaz, "Yeni geliştirilen biçerdöverle hasat yapıyoruz. Soyma, kırma ve arkaya atma işlemlerinde tanede kesinlikle kayıp yok. Çok güzel bir makine geldi Bafra’mıza. Kesinlikle dane kaybı yok, randıman artışı da var" sözleriyle yeni makinenin faydasını aktardı.

Hasadın önümüzdeki günlerde hız kazanması ve ovada daha geniş alanların biçilmeye başlanması bekleniyor. Üreticiler hem verimi koruma hem de maliyetleri yönetme çabalarını sürdürürken, yeni ekipmanların yaygınlaşmasının bölge sonuçlarına olumlu yansıması bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ ÇELTİK ÜRETİM MERKEZLERİNDEN SAMSUN'UN BAFRA OVASI'NDA, YAKLAŞIK 165 BİN DEKAR ALANDA EKİMİ YAPILAN ÇELTİKLERİN HASADINA BAŞLANDI.