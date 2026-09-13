Kars'ta Harakani sayesinde yollar gökyüzüne açıldı: 8 ayda 423 bin yolcu

harakani havalimanında ocak-ağustos verileri

Kars Harakani Havalimanı, 2026 yılının ilk sekiz ayında kent ve bölge ulaşımında belirgin bir hareketlilik sergiledi. Açıklanan resmi verilerde, Ocak-Ağustos döneminde toplam 423.382 yolcuya hizmet verildiği, bu dönemde 2.548 uçak trafiği gerçekleştiği ve havayoluyla taşınan yük miktarının 3.877 ton olarak kaydedildiği belirtildi. Bu rakamlar, havalimanının bölgesel bağlantı gücünün arttığını ortaya koyuyor.

aylık performans ve yük taşımacılığı:

Ağustos ayında da yoğunluğun sürdüğü görülüyor. Sadece Ağustos ayında 57.443 yolcu Harakani Havalimanı'nı kullanırken, o ay içinde 343 uçuş gerçekleşti ve 544 ton yük taşındı. Ağustos verileri, yaz dönemindeki turizm hareketi, memleket ziyaretleri ve ticari faaliyetlerin hava trafiğine doğrudan yansıdığını gösteriyor.

bakü-kars seferleri ve bölgesel bağlantılar:

Yolcu trafiğinin artmasında etkili unsurlardan biri de Azerbaycan ile kurulan doğrudan hattı oldu. AZAL tarafından başlatılan Bakü-Kars direkt seferleri 30 Temmuz 2026 tarihinde hayata geçti; seferlerin haftada iki gün, perşembe ve pazar olmak üzere planlanması, Kars ile Azerbaycan arasındaki ulaşımı kolaylaştırdı. Bu hattın kent turizmi, ticaret ve iki ülke arasındaki sosyal-kültürel ilişkiler üzerinde olumlu etkilerinin olması bekleniyor.

Kars Harakani Havalimanı'nın artan yolcu, uçak ve yük trafiği, kentin turizm ve ekonomik potansiyelini destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Sarıkamış, Ani Ören Yeri, Kars Kalesi, Hasan-ı Harakani Türbesi ve Çıldır Gölü gibi cazibe noktaları, hem yaz hem de kış döneminde havalimanına gelen yolcu profiline katkı sağlıyor. Özellikle kış turizmi sezonunun yaklaşmasıyla hava yolunun kent açısından önemi daha da artacak gibi görünüyor.

Genel olarak Harakani Havalimanı'ndaki bu performans, bölgesel erişilebilirliğin güçlendiğini ve Kars'ın uluslararası bağlantılarda yeni bir ivme kazandığını işaret ediyor.

KARS HARAKANİ HAVALİMANI’NDA 8 AYDA 423 BİN YOLCU TRAFİĞİ(IŞIK ÇAPANOĞLU/KARS-İHA)