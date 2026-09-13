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Gaziantepli halıcıların rotası Latin Amerika'ya çevrildi

GAHİB öncülüğündeki 13-19 Eylül 2026 tarihli Kolombiya ve Panama heyeti, Gaziantepli halıcıların Latin Amerika pazarına doğrudan açılma adımı oldu.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Gaziantepli halıcıların rotası Latin Amerika'ya çevrildi

GAHİB heyeti Latin Amerika’ya yola çıktı:

Gaziantep ihracatının lokomotif sektörlerinden halı üreticileri, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) organizasyonunda Latin Amerika rotasına çıktı. Heyet, program kapsamında ilk olarak Bogota'ya, ardından Panama City'ye giderek bölge temaslarına başladı. Seyahat, 13-19 Eylül 2026 tarihlerini kapsıyor ve pazar günü sabahın erken saatlerinde hareket edildi.

Program ve hedefler:

GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan yaptığı değerlendirmede, Türk halı sektörünün küresel liderliğini sürdürmesi için yeni ve yükselen pazarlara açılmanın stratejik önemine vurgu yaptı. Kaplan, Latin Amerika pazarının yüksek potansiyele sahip olduğunu belirterek, Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle gerçekleştirilen heyetin sektörün bölgede lobisini oluşturma hedefinde kritik rol oynayacağını ifade etti.

Heyetin amacı, Gaziantepli firmaların ihracat kapasitesini artırmak, yeni tedarik ve dağıtım kanalları kurmak ile marka bilinirliğini güçlendirmektir. Program kapsamında pazar araştırmaları, saha incelemeleri ve hedef pazara ilişkin doğrudan bilgi toplama ön planda tutuluyor.

B2B görüşmeleri ve lojistik incelemeler:

Heyet, Kolombiyalı ve Panamalı ithalatçılar ile birebir iş görüşmeleri (B2B) gerçekleştirecek. Sektör temsilcileri ve firmalar, bölgedeki zincir mağazalar, pazar dinamikleri ve dağıtım kanallarını yerinde inceleyerek potansiyel tedarik anlaşmalarının zeminini hazırlayacak.

Programda ayrıca Panama'nın stratejik lojistik konumundan yararlanma imkanları değerlendirilecek; bu sayede Gaziantepli halıcıların bölge ülkelerine erişimi ve ihracat rotaları detaylı olarak ele alınacak. Heyet, ikili iş görüşmeleri ve saha incelemelerinin ardından Türkiye'ye dönerek edindiği bulguları üyelerle paylaşacak.

Bu adım, GAHİB'in Latin Amerika'da kalıcı bir ticari varlık oluşturma hedefinin parçası olarak nitelendiriliyor ve Gaziantep halı sektörünün küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmaya yönelik somut bir hamle olarak değerlendiriliyor.

GAHİB’DEN LATİN AMERİKA ÇIKARMASI

GAHİB’DEN LATİN AMERİKA ÇIKARMASI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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