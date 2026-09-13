Emekli çiftin aronya tutkusu Havza'da alternatif tarım örneği

Emekli çiftin aronya bahçesi emek ve sabrın ürünü

İstanbul'dan Havza ilçesine bağlı İmircik Mahallesi'ne yerleşen çift, toprakla iç içe bir yaşam sürmeyi seçti. 61 yaşındaki Naci Canaz ile eşi Kadriye Canaz, yaklaşık beş yıl önce, devlet desteğiyle kurdukları aronya bahçesinde üretim yaparak bölgedeki alternatif tarım uygulamalarına örnek oluyor.

bahçenin kuruluşu ve üretim süreci:

Canaz çiftinin aronya yetiştiriciliğine başlamasında Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi İbrahim Dinç'in tavsiyesi belirleyici oldu. Yaklaşık beş yıl önce dikilen bitkiler, çiftin verdiği düzenli bakım sayesinde 2 yıl içinde meyve vermeye başladı. Bahçenin tüm bakım işleri, budama, hasat ve ambalajlama dahil olmak üzere çift tarafından birlikte yürütülüyor.

Kadriye Canaz, aronya bakımının sabır ve özen gerektirdiğini vurguluyor: "Aronya gönül işi, çocuk büyütür gibi nazlı bir bitki." Çift, bahçeyle ilgilenmenin ve ürün yetiştirmenin kendilerine huzur verdiğini belirtiyor.

ürün değerlendirmesi ve talep:

Aronya, antioksidan bileşenler açısından zengin bir meyve olarak değerlendiriliyor ve taze tüketimin yanı sıra kurutularak, çay veya çeşitli gıda ürünlerinde kullanılıyor. Çift, bahçedeki ürünlerini yöre halkına doğrudan ulaştırıyor; talep olması halinde kargo ile gönderim de yapıyor. Ayrıca bahçede bulunan ahşap ambar ev, üretim arasında dinlenme ve ürünlerin geçici depolanması için kullanılıyor.

Naci Canaz, üretimin yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını, toprağa dokunmanın ve doğayla iç içe zaman geçirmenin kendisine huzur verdiğini söylüyor. Çiftin birlikte yürüttüğü bu emeğin yerel üretime canlılık kattığı, alternatif tarıma yönelmek isteyenlere örnek teşkil ettiği vurgulanıyor.

Canaz çiftinin örnek çabası, devlet desteğiyle başlayan küçük bir girişimin, düzenli bakım ve kararlılıkla hem aile ekonomisine katkı sağlayabileceğini hem de yörede farklı ürünlerin yetiştirilmesine önayak olabileceğini gösteriyor.

YAŞLI ÇİFT BAHÇEDE ZAMANINI ARONYA BİTKİSİ TOPLUYOR