Saha çalışmaları ve hedefleri:

Manisa genelinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve küpeleme faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Çalışmaları yürüten ekipler, kent içindeki ilçelerdeki hayvancılık işletmelerini ziyaret ederek sahada görev yapıyor.

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen seferberlikte öncelik, hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi ve hayvan varlığının kayıt altına alınması olarak belirtiliyor.

aşılama ve küpeleme uygulamalarının önemi:

Aşılama çalışmaları, hayvanların sağlık durumlarını korumayı ve hastalık risklerini azaltmayı hedefliyor. Küpeleme ise her hayvanın kimliklendirilmesini sağlayarak kayıt sistemine dahil edilmesini mümkün kılıyor ve sürü yönetimini kolaylaştırıyor.

ekiplerin saha çalışması ve titizlik:

Ekipler, ilçelerdeki üreticilerle koordineli şekilde hareket ederek uygulamaları sahada gerçekleştiriyor. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, işlemlerin titizlikle yürütüldüğünü ve hem sağlık güvenliğinin hem de kayıtların güncel tutulmasının amaçlandığını vurguluyor.

Bu kapsamlı çalışma sayesinde bölgedeki hayvancılık işletmelerinde hem hastalıkların yayılma riski azaltılıyor hem de hayvan varlığının izlenebilirliği artırılıyor.

MANİSA GENELİNDE BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARA YÖNELİK AŞILAMA VE KÜPELEME ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR. HAYVAN HASTALIKLARIYLA MÜCADELE, HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI VE HAYVAN VARLIĞININ KAYIT ALTINA ALINMASI AMACIYLA TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ SAHADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.