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Bafra'da JASAT operasyonu: 15 yıl hapisle aranan zanlı evinde yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde JASAT ekipleri, uyuşturucu ticaretinden 15 yıl hapis cezası olan ve yaklaşık 2 aydır saklanan şüpheliyi operasyonla yakaladı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 11:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bafra'da JASAT operasyonu: 15 yıl hapisle aranan zanlı evinde yakalandı

JASAT'ın çalışması sonucu yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüten Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan ve yaklaşık 2 aydır saklanan bir şahsın ikametine geldiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla şahıs evinde yakalandı.

operasyonun ayrıntıları:

Ekipler, önceden yapılan tespit ve takip çalışmalarının ardından planlı bir operasyon gerçekleştirdi. Evde yakalanan şahıs, gerekli güvenlik önlemleri alınarak gözaltına alındı ve ilk işlemleri için jandarma birimine sevk edildi.

işlemler ve teslim:

Adli işlemleri tamamlanan zanlı, resmi prosedürler neticesinde Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Jandarma yetkilileri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE, UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN 15 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN VE İKİ AYDIR...

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE, UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN 15 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANAN VE İKİ AYDIR SAKLANAN ŞAHIS, JASAT EKİPLERİNİN OPERASYONUYLA YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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