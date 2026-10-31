Elazığ'da şehit uzman çavuş Coşkun Sevim için mevlid okutuldu

Elazığ'da mevlid programı düzenlendi:

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde görevi esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve burada şehit düşen Tankçı Uzman Çavuş Coşkun Sevim anısına memleketi Elazığ'da mevlid-i şerif programı gerçekleştirildi.

Şehidimizin aziz hatırasına ithafen düzenlenen program, toplumun çeşitli kesimlerinden katılımla ve manevi bir hava içinde yapıldı.

programın detayları:

Tören, Elazığ merkez Bölge Camii'nde gerçekleştirildi. Programa şehidin yakınları ile birlikte Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda birlik ve dayanışma duyguları ön plandaydı.

okunanlar ve ikramlar:

Programda başta Şehit Uzman Çavuş Coşkun Sevim olmak üzere tüm şehitlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi. Mevlid-i şerifin ardından katılımcılara ikramlarda bulunularak taziyeler kabul edildi.

Gönül birlikteliğiyle gerçekleşen tören, şehidin ailesine ve katılımcılara manevi destek sağladı; toplumun şehitlerine duyduğu saygı ve minnet bir kez daha ortaya kondu.

ZEYTİN DALI HAREKAT BÖLGESİ'NDE GÖREVİ ESNASINDA GEÇİRDİĞİ RAHATSIZLIK SONUCU ŞEHİT OLAN TANKÇI UZMAN ÇAVUŞ COŞKUN SEVİM İÇİN MEMLEKETİ ELAZIĞ'DA MEVLİD-İ ŞERİF PROGRAMI DÜZENLENDİ