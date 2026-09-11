Bağ bozumu fotoğraflarıyla Manisa'nın bağcılık geleneği ödüllendirildi

Manisa bağ bozumu şenliği kapsamında fotoğraf yarışması tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Manisa Bağ Bozumu Şenliği etkinlikleri arasında yer alan Bağ Bozumu ve Üzüm Kültürü Fotoğraf Yarışması sonuçlandı. Ödül töreni tarihi Kurşunlu Han'da gerçekleştirildi ve törene Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Emre Halil Esenkaya, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Önder Aydın, Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Akçay, fotoğraf sanatçıları ile davetliler katıldı. Yarışmaya toplam 104 yarışmacı 193 fotoğrafla başvurdu.

jüri ölçütleri ve yarışmanın hedefi:

Jüri heyeti olarak Esenkaya, Aydın ve Akçay tarafından yürütülen değerlendirme sürecinde, her fotoğrafın yarışma temasını ne kadar güçlü yansıttığı temel kriter olarak ele alındı. Değerlendirmede kompozisyon, ışık ve teknik yeterlilik, fotoğrafçının özgün bakışı ile eserin belgesel ve anlatı değeri dikkate alındı. Jüri yalnızca estetik olarak iyi bir kare aramamış; aynı zamanda Şehzadeler bölgesinin bağcılık kültürünü, üreticinin emeğini ve bağ bozumu ritüelinin insan hikayesini geleceğe taşıyabilecek bir görsel anlatı olup olmadığına odaklanmış durumda.

Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Esenkaya, Manisa'da 20 yılı aşkın bir aradan sonra bağ bozumu şenliklerini yeniden hayata geçirmenin memnuniyetini vurguladı ve etkinlikler boyunca gastronomi, el sanatları, mahalle söyleşileri, konserler ve üzüm çalıştayları ile şehrin değerine katkı sağlanmaya çalışıldığını belirtti. Fotoğraf yarışmasının da bu kapsamda üzümün görünürlüğünü ve değerini artırma amacına hizmet ettiğini ifade etti.

ödül töreni ve kazananlar:

Ödül töreninde dereceye giren eserler ve sergilemeye değer bulunan fotoğraflar Esenkaya tarafından sahiplerine takdim edildi. Birincilik ödülünü Said İlyas Aktaş kazanırken, ikinciliği Ufuk Turpcan, üçüncülüğü ise Hülya Çap elde etti. Jüri tarafından ayrıca Gülşah Durbay Özel Ödülüne layık görülen isim Merve Güleryüz oldu.

Sergileme ödülüne değer bulunan eser sahipleri şöyle belirlendi: Ahmet Güler, Ali Aslan, Aykut Yeniçağ, Hayati Adıgüzel, İsmail Aybey, Kamil Tekmen, Serdar Taşatan, Tuğçe Yalçınkaya, Volkan Akan ve Yalçın Akkaya. Katılımcılar arasında Manisa'nın yanı sıra Aydın, Denizli, Uşak, Sakarya ve Balıkesir'den fotoğraf sanatçıları da yer aldı.

Yarışma organizatörleri, seçilen eserlerin şehrin bağcılık mirasını görünür kılma ve yerel üreticinin emeğini belgeleyerek yaygınlaştırma çabasına katkı sağlayacağını belirtti. Kazanan ve yarışmaya eser gönderen tüm sanatçılara tebrikler iletildi.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ŞEHZADELER BELEDİYESİ’NCE DÜZENLENEN MANİSA BAĞ BOZUMU ŞENLİĞİ’NİN ETKİNLİK TAKVİMİNDE YER ALAN BAĞ BOZUMU VE ÜZÜM KÜLTÜRÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI’NDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU. 104 YARIŞMACININ 193 FOTOĞRAF KARESİYLE YER ALDIĞI YARIŞMADA İLK 3, GÜLŞAH DURBAY ÖZEL ÖDÜLÜ VE SERGİLEMEYE DEĞER GÖRÜLEN 10 ADET FOTOĞRAF, JÜRİ ÜYELERİNCE SEÇİLDİ.