Tennuri türbesinde puşide ve destar geleneği yenilendi

Tennuri türbesinde geleneksel örtü ve sarık çalışması tamamlandı

Kayseri’nin manevi hafızasının önemli isimlerinden Şeyh İbrahim Tennuri Hazretleri ile oğulları Şeyh Lütfullah Tennuri ve Şeyh Ali Sultan Hazretlerine ait sandukaların puşide, destar ve şalları, geleneksel usul ve estetik hassasiyet gözetilerek yenilendi. Çalışma, hem türbe geleneğine saygı gösterme hem de Türk-İslam sanatlarını yaşatma amacı taşıyor.

çalışmanın kapsamı ve sanatkâr kadrosu:

Restorasyon ve yenileme sürecinde hat, ebru ve murakka gibi geleneksel sanatlar bir araya getirildi. Projeye, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa öncülük etti; organizasyon hattat Mahmut Şahin tarafından sağlandı. Üç sandukanın destarları Prof. Dr. Ebubekir İnan ve eşi Sevil İnan tarafından yeniden hazırlandı, puşide örtüleri ve şallar ise Ümran Berçin tarafından yenilendi.

Puşidelerde Kelime-i Tevhid nakışları kullanılarak sanduka örtüsü geleneğinin manevi ve estetik bütünlüğünün korunmasına özen gösterildi. Hazırlıklar geleneksel tekniklere sadık kalınarak gerçekleştirildi ve malzeme seçimi ile nakışlar bu anlayış doğrultusunda yapıldı.

tören ve amaç:

Hazırlıkları tamamlanan örtüler, Kayseri’deki Şeyh Camiindeki türbede düzenlenen törenle sandukalara serildi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla gerçekleştirilen törende, Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ercan Karaköse, Adıyaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Tuğluk, Prof. Dr. Ebubekir İnan ve Şeyh Camii İmam Hatibi Doğan Şahin hazır bulundu.

Çalışma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ebubekir İnan, türbedeki sanduka örtülerinin eskidiğini, destarların dağıldığını ve şalların bulunmadığını belirterek bu farkındalıkla örtülerin yenilendiğini ve destarların düzenlendiğini ifade etti. İnan, bu adımın, türbe geleneğine bağlılık ve evliyâya duyulan saygının devamı niteliğinde olduğunu vurguladı.

Proje, Kayseri’nin ilim, irfan ve tasavvuf tarihinde yer eden Tennuri Hazretleri mirasına vefa göstermeyi, sanduka geleneği unsurlarını tarihi ve manevi hüviyetine uygun biçimde yaşatmayı ve geleneksel Türk İslam sanatlarını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

KAYSERİ'NİN MANEVİ VE KÜLTÜREL HAFIZASININ ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN ŞEYH İBRAHİM TENNURİ HAZRETLERİ İLE OĞULLARI ŞEYH LÜTFULLAH TENNURİ VE ŞEYH ALİ SULTAN HAZRETLERİNİN SANDUKALARINA AİT PUŞİDE, DESTAR VE ŞALLAR, GELENEKSEL USUL VE ESTETİK HASSASİYETLER GÖZETİLEREK YENİLENDİ.