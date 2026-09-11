Yeni repertuvarla binlerce izleyiciye ulaşan Yozgat tiyatrosu

Yozgat Belediyesi şehir tiyatroları kısa sürede geniş kitlelere ulaştı

Yozgat Belediyesi Şehir Tiyatroları, 15 Ocak 2025'te başlayan programlarını Eylül 2026'ya kadar sürdürerek kentte tiyatro ve sanat faaliyetlerini düzenli bir yapıya kavuşturdu. Kurum, yetişkin oyunları, çocuk gösterimleri, şehir dışı turneler ve tiyatro eğitimleriyle farklı yaş gruplarına ulaşmayı hedefledi.

etkinlik ve katılım verileri:

Yaklaşık 20 aylık dönemde Şehir Tiyatroları 39 tiyatro gösterimi ile 4 eğitim çalışması olmak üzere toplam 43 etkinlik gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre tiyatro gösterimlerini 7 bin 121 seyirci izledi; yetişkin tiyatro kursu ile konservatuarın çocuk ve yetişkin gruplarında 109 katılımcı eğitim aldı. Kurum yetkilileri, gösterim ve eğitim faaliyetlerine katılımın toplamda 7 bin 121 kişi olarak kaydedildiğini belirtti.

repertuvar, öne çıkan oyunlar ve turneler:

Şehir Tiyatroları repertuvarında "Defineciler", "Dilekçe", "Bir Memleket Hikayesi", "Motel Dö Muhteşem’de Beklenmedik Bir Misafir", "Halley Kuyruklu Yıldız: Dünyanın Sonu", "Kahraman Domates Abur Cubura Karşı" ve "Bir Bozkır Destanı" gibi eserler yer aldı. "Halley Kuyruklu Yıldız: Dünyanın Sonu" oyununu 11 gösterim ile repertuvarın en sık sahneleneni oldu. Çocuklara yönelik hazırlanan "Kahraman Domates Abur Cubura Karşı" 6 gösteride 1.707 çocuk ve aileyle buluştu; "Bir Bozkır Destanı" ise 8 gösterimde 1.216 kişi tarafından izlendi.

Şehir Tiyatroları etkinliklerini sadece Yozgat merkezinde gerçekleştirmedi. "Bir Memleket Hikayesi" Ankara Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nde Yozgatlılarla sahnelenirken, "Halley Kuyruklu Yıldız: Dünyanın Sonu" Sinop'un Boyabat ilçesinde kültürel buluşmalar kapsamında izleyiciyle buluştu.

başkan arslan'ın hedefleri ve eğitim çalışmaları:

Yozgat Belediye Başkanı Dr. Kazım Arslan, Şehir Tiyatrolarının kısa sürede önemli bir seyirci kitlesine ulaşmasından duyduğu memnuniyeti şöyle ifade etti: "Biz tiyatroyu yalnızca belirli günlerde gerçekleştirilen bir etkinlik olarak görmüyoruz. Tiyatronun Yozgat’ın günlük hayatının, sosyal yaşamının ve kültürel kimliğinin bir parçası olmasını istiyoruz. Çocuklarımızın tiyatroyla erken yaşlarda tanışmasını, gençlerimizin sahne sanatlarına yönelmesini ve hemşehrilerimizin nitelikli eserlerle buluşmasını önemsiyoruz"

Başkan Arslan, tiyatro eğitimlerinin yeni sanatçıların yetişmesine katkı sağladığını vurgulayarak şunları ekledi: "Amacımız yalnızca oyun sahnelemek değil, aynı zamanda Yozgat’ın kendi oyuncularını ve sanat insanlarını yetiştirecek kalıcı bir yapı oluşturmaktır. Açtığımız kurslar ve konservatuar çalışmalarımızla çocuklarımıza, gençlerimize ve yetişkinlerimize sahnenin kapılarını açıyoruz. Yozgat’ın kendi insanıyla, kendi hikâyeleriyle ve kendi sahnesiyle güçlü bir tiyatro geleneği oluşturabileceğine inanıyoruz"

Arslan, Şehir Tiyatrolarına ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ederek "43 etkinlikte 7 bin 121 kişiye ulaşılması, Yozgat’ın tiyatroya ve sanata duyduğu ilginin açık bir göstergesidir. Hemşehrilerimizin desteğiyle yeni oyunlar, çocuk gösterimleri, eğitim programları ve turneler düzenlemeye devam edeceğiz. Yozgat Belediyesi olarak kültür ve sanat çalışmalarımızı büyüterek sürdüreceğiz" mesajını verdi.

YOZGAT BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI, 15 OCAK 2025’TE BAŞLAYAN ÇALIŞMALARINDAN EYLÜL 2026’YA KADAR DÜZENLEDİĞİ 43 ETKİNLİKLE 7 BİN 121 KİŞİYİ TİYATRO VE SANATLA BULUŞTURDU.-