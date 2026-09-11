Menteşe'de kadınların kültürel mirası tuvale taşınıyor

Ali Haydar Ülger’in Anadolu’da Kadın Başları sergisi izleyiciyle buluşuyor

Ressam, araştırmacı ve yazar Ali Haydar Ülger tarafından hazırlanan Anadolu’da Kadın Başları adlı sergi, kırsal ve kent yaşamının iç içe geçtiği geleneksel kadın imgelerini resim yoluyla gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyor. Eserler, Anadolu kadınlarının kuşaktan kuşağa aktardığı yaşam biçimini, toplumsal belleğini ve kültürel ritüellerini görsel bir hafıza olarak sunuyor.

Sergi teması ve sanatın dili:

Ülger’in çalışmalarında ağırlıklı olarak kadının taşıyıcı rolü, giyim-kuşam kodları ve gündelik ritüeller işleniyor. Resimler, yalnızca portre değil; birer belge niteliği taşıyarak izleyiciye bölgesel örf ve adetlerin izlerini takip etme imkânı tanıyor. Sanatçı, renk paleti ve figür kullanımıyla gelenekselliği çağdaş anlatımla harmanlıyor.

Açılış programı ve ziyaret bilgileri:

Serginin açılışı 14 Eylül 2026 Pazartesi saat 18.30'da Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi Nail Çakırhan Salonu'nda gerçekleşecek. Açılış töreninde Nilüfer ve Mehmet Salih Holep bir müzik konseriyle izleyicilere eşlik edecek. Sergi, sanatseverler tarafından 20 Eylül 2026 Pazar gününe kadar gezilebilecek.

Bu sergi, Anadolu’nun çok katmanlı kadın anlatılarını resim diliyle belgeleyip görünür kılarken, ziyaretçilere hem estetik hem de kültürel bir okuma sunuyor.

RESSAM, ARAŞTIRMACI VE YAZAR ALİ HAYDAR ÜLGER’İN “ANADOLU’DA KADIN BAŞLARI” SERGİSİ, 14 EYLÜL 2026 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 18.30’DA KONAKALTI İSKENDER ALPER KÜLTÜR MERKEZİ NAİL ÇAKIRHAN SALONU’NDA SANATSEVERLERLE BULUŞACAK.