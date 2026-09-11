Armutlu'da geleneksel sanatın vefası: ebru icazeti ve 2026 sanat ödülleri

Törenin ana hatları:

Mustafa Rıza Bey Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 2026 Yılı Sanat Ödülleri, 12 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te Vakfın Armutlu'daki merkezinde gerçekleştirilecek törenle sahiplerine takdim edilecek. Program, ödül töreninin yanı sıra Armutlu tarihinde ilk kez düzenlenecek ebru icazet merasimine de sahne olacak.

ödüller ve sahipleri:

Törende üç önemli isim ödüllendirilecek: hattat-ebrucu Fuat Başar sanat hayatının 50. yılı nedeniyle "50. Yıl Vefa Ödülü"'ne layık görüldü. Türk tezhip sanatının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Münevver Üçer Vakfın "2026 Sanat Ödülü"'nün sahibi olurken, mimar Prof. Dr. Hasan Fırat Diker ise "Üstün Hizmet Ödülü"'nü alacak. Ödül takdimi tören sırasında yapılacak.

ebruculukta icazet ve sergi:

Programın dikkat çeken bir başka boyutu, Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Muhammet Çevik'in üstadı Fuat Başar'dan ebru icazetnamesi alacak olması. İcazet merasimiyle eş zamanlı olarak Dr. Çevik’in on yıllık ebru yolculuğunun verimlerinden oluşan şahsî sergisi Armutlu Belediyesi sergi alanında sanatseverlere açılacak ve 30 Eylül 2026 tarihine kadar ziyarete açık kalacak.

vakfın perspektifi ve değerlendirmeler:

Mustafa Rıza Bey Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Sanat Danışmanı İbrahim Ethem Gören, ödül seçimleri ve icazet merasiminin geleneksel sanatların zenginleşmesi açısından önemine vurgu yaptı. Gören, sanatkârların takdir edilmesinin "hakkın teslimi" olduğunu belirterek, ödül verilen isimlerin eserleri, hizmetleri ve yetiştirdikleri talebelerle kültür ve sanat hayatına kalıcı izler bıraktıklarını söyledi.

Gören ayrıca Armutlu’da ilk defa gerçekleştirilecek ebru icazetinin ilçenin kültür tarihine yeni bir not düşeceğini, Dr. Muhammet Çevik’in Adıyaman’da on yıldır sürdürdüğü çalışmaların ve Adıyaman Kadim Sanatlar Topluluğu nezdinde ortaya koyduğu faaliyetlerin bölge açısından önem taşıdığını ifade etti. İcazetin, usta-talebe ilişkisi içinde uzun yıllara yayılan emeğin ve yetkinliğin resmî tanınması anlamına geldiğini vurguladı.

vakfın misyonu ve yapı:

2024 yılında kurulan Mustafa Rıza Bey Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı, eğitim, kültür ve sanat alanlarında irfanî bir katkı üretme ilkesiyle faaliyet gösteriyor. Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanlığını Ahmet Niyazi Özaltın üstleniyor; Mütevelli Heyetinde İbrahim Ethem Gören, Ali Azizoğlu, Ercan Güler ve Mustafa Çaltılı bulunuyor. Vakfın 12 Eylül programı, ödüller, ebru icazeti ve Dr. Muhammet Çevik’in sergisini bir araya getirerek geleneksel sanatlarla ilgili hem tanıtıcı hem de kurumsal bir gündem oluşturuyor.

Program, Armutlu ve çevresindeki sanat çevrelerinin yanı sıra geleneksel sanatlara ilgi duyan ziyaretçilerin de katılımına açık olacak; ödül sahiplerinin ve icazet alanın çalışmaları, törenle birlikte kurum hafızasına da kaydedilmiş olacak.

ÜSTAD FUAT BAŞAR'IN TALEBESİ DR. MUHAMMET ÇEVİK'E İCAZET VERMESİNİN EBRU SANATINDAKİ USTA-TALEBE İLİŞKİSİ BAKIMINDAN TAŞIDIĞI ANLAMA DEĞİNEN GÖREN, İCAZETİN AYNI ZAMANDA UZUN YILLARA YAYILAN SANAT ÇALIŞMALARININ TAKDİR EDİLMESİ ANLAMINA GELDİĞİNİ İFADE ETTİ.