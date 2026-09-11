Çine'de yeni döneme hazırlık: okullarda güvenlik önlemleri güçlendiriliyor

Aydın’ın Çine ilçesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenciler açısından güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirilmesi amacıyla kapsamlı bir okul güvenliği toplantısı yapıldı. Toplantıda alınacak önlemler ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi temel gündem maddeleri arasındaydı.

Toplantı katılımcıları ve düzeni:

Çine Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen oturumu Kaymakam Ali Erdoğan yönetti. Toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, İlçe Emniyet Müdürü Pircem Kotan, İlçe Jandarma Komutanı Memiş Arı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi ve Sosyal Hizmetler Müdürü Binay Erkun katıldı. Katılımcılar, yeni dönemde öncelikli risk alanları ve sorumluluk paylaşımını ele aldı.

Görüşülen önlemler ve iş birliği vurgusu:

Toplantıda, eğitim ortamlarındaki güvenliğin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler kapsamlı şekilde görüşüldü. Özellikle okulların çevresinde güvenlik uygulamalarının artırılması, gerekli kurumların görev tanımlarının netleştirilmesi ve iletişim kanallarının etkin kullanımı üzerinde duruldu. İlgili kurumlar arasındaki iş birliğinin önemi defalarca vurgulandı.

Toplantıda ayrıca öğrencilerin fiziksel ve psikososyal güvenliğinin korunması, okul çevresi denetimleri ile acil durumlara müdahale süreçlerinin koordinasyonu gibi başlıklar değerlendirildi. Her kurumun görev ve sorumlulukları çerçevesinde yapılacak çalışmalara ilişkin çerçeve tartışmaları gerçekleştirildi.

Yetkililer, görüşülen konuların uygulamaya geçirilmesi ve sürecin izlenmesi için koordinasyonun sürdürüleceğini belirtti. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerine devam etmelerinin sağlanmasının öncelikli hedef olduğu kaydedildi.

AYDIN’IN ÇİNE İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN GÜVENLİ VE HUZURLU BİR ORTAMDA GEÇMESİ AMACIYLA OKUL GÜVENLİĞİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.