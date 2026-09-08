Dicle'nin yöresel zenginlikleri Ankara'da kendi sesini duyurdu

YEGFEST 2026'da yerel kalkınma vurgusu:

Yerel kalkınmanın dinamizmini görünür kılmak amacıyla düzenlenen YEGFEST 2026, 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı Lodumlu Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, kırsal kalkınmaya yönelik uygulamaları bir araya getiren Yerel Eylem Grupları (YEG) çalışmalarını öne çıkardı ve organizasyon, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla yürütülen IPARD III Programı LEADER yaklaşımı kapsamında düzenlendi.

Dicle standı ve temsilciler:

Festivalde Diyarbakır'ı temsilen yer alan Dicle ekibi, ilçenin özgün ürünlerini tanıttı. Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım ile Dicle Yerel Eylem Grubu Derneği Müdürü Rıdvan Bal, açılan stantta ziyaretçilere ilçenin yöresel lezzetlerini ikram etti ve üretim sürecine dair bilgi paylaştı.

Bölgesel değerlerin tanıtımı:

Stand, Dicle ilçesinin gastronomik ve kültürel değerlerini bir araya getirerek katılımcılara doğrudan temas imkânı sundu. Etkinlik, yerel üreticilerin görünürlüğünü artırmayı ve kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak iş birliklerini güçlendirmeyi hedefledi.

İki günlük festival, YEG'lerin saha deneyimlerini ve bölgesel değerlerin pazarlanmasına yönelik örnek uygulamaları paylaşmasına olanak tanıdı; Dicle'nin stant çalışması bu çerçevede yerel ürünlerin tanıtımına odaklandı.

FESTİVAL; TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BÜNYESİNDE, AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ EŞ FİNANSMANIYLA YÜRÜTÜLEN IPARD III PROGRAMI LEADER YAKLAŞIMI KAPSAMINDA DÜZENLENDİ.