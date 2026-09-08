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Malazgirt'te müdürlerle yeni dönem planlaması: eğitim öncelikleri ve iş birliği

Malazgirt'te Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek, yeni eğitim yılı hazırlıkları ve okulların ihtiyaçlarını müdürlerle birlikte değerlendirdi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Malazgirt'te müdürlerle yeni dönem planlaması: eğitim öncelikleri ve iş birliği

Malazgirt'te yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları

Muş'un Malazgirt ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul müdürleriyle gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, eğitim sürecinin daha etkin yürütülmesine yönelik adımlar masaya yatırıldı. Toplantıya Malazgirt Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tek katıldı. Oturum, Öğretmenevi Konferans Salonu'nda yapıldı.

toplantının gündemi:

Toplantıda, yeni dönem hazırlıkları, okulların mevcut durumu ve eğitim faaliyetlerinin niteliğinin artırılması konuları ele alındı. Okul müdürlerinin görüş ve önerileri dinlendi; eğitim sürecinde ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçlara yönelik çözüm önerileri değerlendirildi. Katılımcılar, uygulamaya konulacak tedbirlerin yerinde ve zamanında takip edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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