Baklavacıda tatlı isteyip sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada

olay anı ve yer:

Esenler Atışalanı Caddesi'ndeki bir baklavacıda dün saat 10.30 sıralarında gerçekleşen olayda, iddiaya göre bir şahıs dükkâna girip önce tatlı siparişi verdi. Çalışanların dikkatleri dağıldığında, tezgâhın üstünde bulunan sadaka kutusunu alarak ayrıldı. O anlar iş yerindeki güvenlik kamerasına kayıt oldu.

kamera görüntüleri ve şüphelinin tutumu:

Kayıtlarda şüphelinin önce yarım kilo baklava istediği, poşeti hazırladıktan sonra 'para çekip geliyorum' diyerek çalışanları oyaladığı, kısa süre sonra ise sadaka kutusunu çaldığı görülüyor. Olayın ardından hırsızlık anından iş yeri yetkilileri kameralar vasıtasıyla haberdar oldu.

çalışanın ifadeleri:

Baklavacı çalışanı Murat Metin Şimşek yaşananları anlatarak, 'Zabıta abiler gelmiş, onlara baklava veriyordum. Ondan sonra kendisi yarım kilo baklava istemişti. Onu hazırlayıp poşetin içine koydum. Poşetin içine koyunca da tam baklava hazır dediğimde ’para çekip geliyorum’ dedi. Sonra baktım ki sadaka kutusunu çalmış. Herhalde arka mahallede bir çiğköftecinin de sadaka kutusunu çalmış. Bunu da bizim dükkandan sonra yapmış. Olaydan haberimiz yoktu, sonradan kamera kayıtlarında öğrendik'

İddialara göre şüpheli aynı gün içinde başka bir dükkâna girmeye çalıştı; bu bilgi işyeri yetkililerinin ifadelerinde yer aldı.

Baklavacıda sadaka kutusunu çalan hırsız kameralara böyle yansıdı