Dolar 48,4479 +0,03%
Euro 56,3082 +0,08%
Bist 14.103,18 -0,34%
Altın Gram 6.918,54 -0,78%
EUR/USD 1,1617 -0,07%
Brent Petrol 98,69 +2,50%
--°

Baklavacıda tatlı isteyip sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada

Esenler'de bir baklavacıya giren şüpheli, tatlı siparişiyle çalışanları oyalayıp tezgâhtaki sadaka kutusunu çaldı; olay işyeri güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Baklavacıda tatlı isteyip sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada

olay anı ve yer:

Esenler Atışalanı Caddesi'ndeki bir baklavacıda dün saat 10.30 sıralarında gerçekleşen olayda, iddiaya göre bir şahıs dükkâna girip önce tatlı siparişi verdi. Çalışanların dikkatleri dağıldığında, tezgâhın üstünde bulunan sadaka kutusunu alarak ayrıldı. O anlar iş yerindeki güvenlik kamerasına kayıt oldu.

kamera görüntüleri ve şüphelinin tutumu:

Kayıtlarda şüphelinin önce yarım kilo baklava istediği, poşeti hazırladıktan sonra 'para çekip geliyorum' diyerek çalışanları oyaladığı, kısa süre sonra ise sadaka kutusunu çaldığı görülüyor. Olayın ardından hırsızlık anından iş yeri yetkilileri kameralar vasıtasıyla haberdar oldu.

çalışanın ifadeleri:

Baklavacı çalışanı Murat Metin Şimşek yaşananları anlatarak, 'Zabıta abiler gelmiş, onlara baklava veriyordum. Ondan sonra kendisi yarım kilo baklava istemişti. Onu hazırlayıp poşetin içine koydum. Poşetin içine koyunca da tam baklava hazır dediğimde ’para çekip geliyorum’ dedi. Sonra baktım ki sadaka kutusunu çalmış. Herhalde arka mahallede bir çiğköftecinin de sadaka kutusunu çalmış. Bunu da bizim dükkandan sonra yapmış. Olaydan haberimiz yoktu, sonradan kamera kayıtlarında öğrendik'

İddialara göre şüpheli aynı gün içinde başka bir dükkâna girmeye çalıştı; bu bilgi işyeri yetkililerinin ifadelerinde yer aldı.

Baklavacıda sadaka kutusunu çalan hırsız kameralara böyle yansıdı

Baklavacıda sadaka kutusunu çalan hırsız kameralara böyle yansıdı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çatıdan düşen işçi yoğun bakımda
images

Kuyumcu bürosuna taşınan milyonlar duruşmada tanık ifadeleriyle gündeme geldi
images

Fotokapanla yakalanan kaçak kazı şüphelileri adli sürece teslim edildi
images

Kırıkkale'de minibüs ve otomobilin çarpışmasında 6 kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuyumcu bürosuna taşınan milyonlar duruşmada tanık ifadeleriyle gündeme geldi

Türk Hava Yolları, Liverpool formalarında yeni bir dönemin kapısını aralıyor

Büyük Tekke köyünde yıkılan 7 yıllık okulun yerine özel eğitim planı

Akdeniz'de yollar yenileniyor: güvenli ulaşım için kapsamlı düzenleme

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı