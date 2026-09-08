Küçük ziyaretçilerin büyük eğlencesi: fuarı onlar dolduruyor

çocuklar fuarın başrolünde

95. İzmir Enternasyonal Fuarı, Kültürpark’ta aileleriyle gelen minik ziyaretçilere yönelik kapsamlı bir program sunuyor. Boyama atölyelerinden sahne gösterilerine, dans etkinliklerinden sanal gerçeklik deneyimlerine kadar uzanan zengin içerik, çocukların fuarı kendilerine ait bir mekâna dönüştürmesine olanak sağlıyor.

zeytin sahne ve program saatleri:

Zeytin Sahne Çim Alanı çocuk etkinliklerine ev sahipliği yapıyor; alan 18.00-22.00 saatleri arasında 3 yaş ve üzeri çocuklara yönelik etkinliklerle doluyor. Küçük ziyaretçiler burada resim yapıyor, oyun oynuyor, müzik eşliğinde dans ediyor ve gösteri aralarında farklı atölyelere katılıyor. Gün boyu süren hareketlilik, alanın enerjisini her akşam yeniden şekillendiriyor.

etkinlik çeşitliliği ve deneyim alanları:

Fuarın çocuk programı geleneksel oyunlarla yeni teknolojiyi bir araya getiriyor. Dinoverse Dinozor Deneyim Alanında çocuklar sanal gerçeklik ile dinozorların dünyasını keşfederken, Hot Wheels Deneyim Alanında temalı kaydıraklar ve rampalar öne çıkıyor. Barbie Temalı Etkinlik Alanı bisiklet, at binme, boyama, basketbol ve futbol etkinlikleri sunuyor; Barbie Dans Stüdyosu ise müzik ve hareketi birleştiriyor. Angry Birds Eğlence Alanında boyama, hedef vurma, dev puzzle ve sünger bloklarla oyunlar hazır bulunuyor.

kuşaklar arası bağ: anılar ve yeni heyecanlar

Kültürpark sadece çocukların değil, aynı zamanda geçmişten bugüne bağ kuran ailelerin de buluşma noktası. Yıllar önce burada çocukken gezen İzmirliler, şimdi kendi çocuklarının elinden tutarak aynı kapıdan giriyor. Bunlardan biri olan Gizem Karadere geçmişe dair fotoğraflarını oğlu Kayra’ya gösterdiğini anlattı ve fuarın her kuşağın kendi heyecanını barındırdığını vurguladı: "Biz de o zaman çok eğleniyorduk ama günümüz çocukları şu anki bu alanlarla da çok eğleniyorlar. En azından teknolojiden yine uzaklar baktığınızda. Resim var, müzik var, dans var, her şey var."

Karadere’nin 6 yaşındaki oğlu Kayra etkinlik alanında Angry Birds resmi boyadı ve "Evet" diyerek etkinlikten memnun olduğunu belirtti; Kayra’nın fuarla ilgili ilk sözü ise açıktı: "Fuarı çok seviyorum."

Ailelerin gözlemleri de programın niteliğine işaret ediyor. Gizem Gündüz, bu yılki etkinliklerin geçen yıla göre daha görsel ve katılımcı olduğunu söyleyerek, "Çok eğleniyoruz. Güzel etkinlikler var. Bu seneki etkinlikler bence geçen seneden daha iyi. Maskotlar falan var, daha iyi olmuş" dedi.

Etkinliklerin çekim alanı ilçelere kadar uzanıyor. Sedat Karaağaç ailesiyle birlikte Torbalı’dan bir saatlik yol kat ederek Kültürpark’a gelmiş; amaçlarının çocukların fuar heyecanını yaşaması olduğunu belirtti. Karaağaç, çocuğunun resim etkinliğinde olduğunu ve en azından çocukların eğlendiğini söyleyerek fuarın aileler için farklı bir boyut kazandığını aktardı.

kahraman buluşmaları ve anı biriktirme:

Fuarda çocukların en heyecanlandığı anlardan biri ekrandan tanıdıkları kahramanlarla canlı buluşmalar. Gupi ve Kuchonun yanı sıra Jurassic Age, Şirinler, Robocar Poli ile Maşa ve Koca Ayı gibi karakterlerin gösterileri, çocuklara unutulmaz anlar yaşatıyor. Bazıları sahne önünde sabırla beklerken, bazıları gösterinin ardından başka bir etkinliğe koşuyor; her yıl eklendikçe fuarda yeni anılar birikiyor.

95. İzmir Enternasyonal Fuarı, Kültürpark’taki etkinliklerle hem çocuklara hem ailelere hitap eden, nesiller arası bir deneyim sunmaya devam ediyor.

KÜLTÜRPARK’A AİLELERİNİN ELLERİNDEN TUTARAK GELEN MİNİKLER; BOYAMADAN DANSA, SEVİLEN ÇİZGİ KARAKTERLERDEN SANAL DENEYİME KADAR PEK ÇOK ETKİNLİKLE FUARIN TADINI ÇIKARIYOR.