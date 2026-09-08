Türk Telekom Prime ayrıcalıklarıyla kahve ve konserler Tepe Nautilus’ta

Festivalin genel çerçevesi:

Türkiye'nin önemli kahve etkinliklerinden İstanbul Coffee Festival, bu yıl 10-13 Eylül tarihlerinde Tepe Nautilus'ta gerçekleşiyor. Etkinlik, kahve kültürünü canlı müzik, atölye çalışmaları ve deneyim alanlarıyla birleştirerek dört gün boyunca ziyaretçilere farklı lezzet ve etkinlik seçenekleri sunacak.

Festivalin isim ve sahne sponsoru Türk Telekom Prime; organizasyona hem marka desteği hem de Prime müşterilerine özel ayrıcalıklarla katkı veriyor. Ziyaretçiler festival alanında kahve çeşitlerini tadabilecek, workshop ve atölyelere katılabilecek, aynı zamanda sahne performanslarıyla festival atmosferini deneyimleyecek.

Türk Telekom Prime’ın vurgusu ve hedefleri:

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden etkinlikle ilgili olarak şirketin dijital dönüşüme katkı ve müşteri odaklı ayrıcalık yaklaşımını öne çıkardı. Özden, Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük etmeyi sürdürürken teknolojiyi müşterilerin yaşamını kolaylaştıran ve zenginleştiren bir deneyime dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti. Açıklamada, Türk Telekom Prime'in bol GB'lı mobil tarifeler ve yüksek hızlı ev internetinin yanı sıra seyahat, eğlence ve alışveriş gibi alanlarda da ayrıcalıklı bir dünya sunduğu ifade edildi. Özden, bu yaklaşımla Prime müşterilerinin ilgi alanlarına yönelik deneyimler sunmanın önemli olduğunu ve İstanbul Coffee Festival'de kahve ile müziği bir araya getirerek müşterilere özel bir festival deneyimi hazırladıklarını söyledi.

Prime müşterilerine özel fırsatlar ve program:

Organizatörler tarafından paylaşılan bilgilere göre, Prime müşterileri için özel düzenlemeler bulunuyor. Prime sahipleri festival biletlerinde %50 indirim avantajından yararlanabilecek ve İstanbul'da Prime müşterilerine özel ayrılmış giriş kapısından faydalanabilecek. Festival alanında Prime için ayrılan en büyük stantta ise Primelilere özel ikramlar, hediyeler ve deneyim alanları yer alacak.

Festival süresince düzenlenecek workshoplar ve atölyeler, kahve üretiminden demlemeye kadar farklı konularda katılımcılara yönelik uygulamalı deneyimler sunacak. Ayrıca farklı damak tatlarına uygun kahve çeşitlerinin sergilendiği deneyim alanları ziyaretçilere geniş bir yelpaze sağlayacak.

sahne programı:

Türk Telekom Prime Sahnesi'nde dört gün boyunca yer alacak sanatçılar şöyle sıralanıyor:

10 Eylül Perşembe - Poizi

11 Eylül Cuma - Pinhani

12 Eylül Cumartesi - Burak Kut

13 Eylül Pazar - Oğuzhan Koç

Bu program doğrultusunda kahve ve müzik tutkunları, hem sevilen sanatçıları izleme hem de kahve kültürüne dair atölye ve deneyimlere katılma imkânı bulacak. Festival, ziyaretçilere hem keyifli anlar hem de Prime müşterilerine özel ayrıcalıklar vaat ediyor.

TÜRK TELEKOM PAZARLAMA VE MÜŞTERİ DENEYİMİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ZEYNEP ÖZDEN