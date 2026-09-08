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Heybelerden nesillere: Sanat Melikgazi'de kültürel miras sergisi

Sanat Melikgazi'de açılan 'Kültürün Taşınan Hafızası: Heybe Sergisi', 13 Eylül 2026'ya kadar 10.00-17.00 arası ziyarete açık; yurt çapından çeyiz heybeleri sergileniyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:15

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Heybelerden nesillere: Sanat Melikgazi'de kültürel miras sergisi

Sanat Melikgazi'de 'Kültürün Taşınan Hafızası' kapılarını açtı

Melikgazi Belediyesi'nin Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlediği 'Kültürün Taşınan Hafızası: Heybe Sergisi', Sanat Melikgazi'de sanatseverlerle buluştu. Sergi, 13 Eylül 2026 Pazar gününe kadar her gün 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Koleksiyoner Berna Özden ve eşi Lütfi Özden'in yıllarca biriktirdiği el işçiliği örneklerinin yer aldığı sergide, yerel dokuma geleneğinin farklı boyutları izleyiciyle paylaşılıyor. Belediye başkanı Mustafa Palancıoğlu sergiye emeği geçenlere teşekkür etti ve mekânın henüz resmi açılışının yapılmadığını, ama etkinlik ve eğitim faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti.

Serginin içeriği ve heybelerin kökeni:

Palancıoğlu'nun aktardığına göre koleksiyonda yalnızca Kayseri'ye ait örnekler yok; Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, Fethiye, Konya, Niğde, Çorum, Mersin, Malatya ve Sivas gibi farklı illerden toplanmış heybeler sergileniyor. Bu parçaların büyük çoğunluğu çeyiz heybeleri olarak korunmuş, yoğun kullanıma girmemiş eserler.

Heybelerin bir kısmı 110–120 yıllık yaşlara işaret ediyor; bu yüzden koleksiyonerler ve belediye yetkilileri, bu tür eserlerin kıymetinin bilinmesinin önemine vurgu yaptı. Palancıoğlu, halı ve kilim geleneğinin bölgede ayrı bir öneme sahip olduğunu, motiflerin ve her bir heybenin kendine özgü bir anlatısı olduğunu ifade etti.

Sanat merkezi dönüşümü ve yürütülen eğitimler:

Sanat Melikgazi'nin bulunduğu bina eski Nazmi Toker Ortaokuluydu. Başkan Palancıoğlu, yakın çevredeki düzenlemelerden söz ederek, eski Dedeman Okulu'nun başka bir okula taşınmasıyla oluşturulan ve yaklaşık 7.000 metrekare olan yeşil alan ve park düzenlemesini aktardı. Sanat Merkezi'nin resmi açılışının ileride yapılacağını ancak eğitimlerin başladığını belirtti.

Merkezde verilen kurslar arasında takı tasarımı, tesbih atölyesi, ev tekstili atölyesi, fotoğrafçılık ve çini seramik gibi alanlar yer alıyor. Palancıoğlu, bu alanlarda üst düzey, kaliteli eğitimler verildiğini ve merkezlerin sahipsiz bırakılmaması çağrısında bulundu.

Koleksiyoner Berna Özden, heybelerin Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan göç yollarında torba yerine kullanıldığını belirterek, Türk kadınının emeğinin, dualarının ve duygu dünyasının bu dokumalarda yaşadığını vurguladı. Özden, kültürel mirası korumanın ortak bir görev olduğunu söyleyip, Palancıoğlu'na sergi için verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Etkinlikte söz alan Kayseri Vali Yardımcısı V. ve Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, geçmişi unutmamanın önemine dikkat çekti; kilim ve heybelerin sadece estetik değil, aynı zamanda bir toplumun hafızasını taşıyan eserler olduğunu ifade ettiler. Ermiş, bu tür sergilerin yeni nesillere kültürel değerleri aktarmada rol oynadığını belirtti.

Sergi, hem koleksiyonlardaki bireysel hikâyeleri görünür kılmayı hem de yerel dokuma sanatına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Ziyaretçiler, sergideki heybelerin motifleri, kullanım amaçları ve koruma durumları hakkında bilgi alabiliyor; merkezdeki atölye ve eğitim programlarıysa bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılması için bir zemin sağlıyor.

Belediye yetkilileri ve koleksiyonerler, makine halısına yönelinen günümüzde el dokuması eserlerin öneminin unutulmaması gerektiğini vurguluyor; bu çalışmaların camiler ve tarihi eserlerle birlikte toplumsal bağları güçlendiren unsurlar olduğuna dikkat çekiliyor. Sergi, hem akademik ilgiye hem de yerel toplulukların katılımına açık bir platform sunuyor.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ’NİN TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ &#039;KÜLTÜRÜN TAŞINAN...

MELİKGAZİ BELEDİYESİ’NİN TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ 'KÜLTÜRÜN TAŞINAN HAFIZASI: HEYBE SERGİSİ' KÜLTÜR VE SANATIN MERKEZİ SANAT MELİKGAZİ’DE SANATSEVERLER İÇİN GÖRÜCÜYE ÇIKTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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