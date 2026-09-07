Bağ bozumu şenlikleri kapsamında Manisa'nın bağcıları ve yetkilileri çözüm arayışında

Bağcılık ve Tarım Çalıştayı sonuçları

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Şehzadeler Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Bağ Bozumu Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen "Bağcılık ve Tarım Çalıştayı" kentte üzüm üretiminin güncel durumunu, karşılaşılan sorunları ve çözüm yollarını gündeme taşıdı. Açılışa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, Doç. Dr. Burçak İşçi ile sektör paydaşları, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

çalıştayda ele alınan başlıklar:

Gün boyu süren oturumlarda üretim, ihracat, ilaç kalıntısı ve sulama başta olmak üzere teknik ve ekonomik konular masaya yatırıldı. Panelde; verim ve rekolte tahminleri, üretimde kaliteyi artırmaya yönelik uygulamalar, sulama altyapısı ve su yönetimi ile tarımsal kimyasalların kontrolü üzerinde duruldu. Katılımcılar, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için laboratuvar altyapılarının güçlendirilmesi ve üreticiye yönelik teknik eğitimlerin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Çalıştayda Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü temsilcileri ile akademisyenler üretim teknolojileri, toprak tahlili sonuçları ve ürün kalitesini artıracak uygulamalar hakkında teknik çözüm önerileri sundu. Sektör temsilcileri ekonomik teşvikler, tedarik zinciri sorunları ve pazar erişimi konularında görüşlerini paylaştı.

yöneticilerin ve kurumların değerlendirmeleri:

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, toplantıda tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine dikkat çekerek, festival ve çalıştayların çiftçinin sorunlarına dikkat çekme ve çözüm üretme amacı taşıdığını belirtti. Dutlulu, "Zorlu ekonomik şartlardan geçen çiftçimizin dikkatini ve kamuoyunun algısını bu sorunlara çekmek için festival ve çalıştaylar tam da bugünlerde yapılmalıdır. Festival sadece konserden ibaret değildir; işin uzmanlarıyla sorunları masaya yatırmak, çözümler üretmektir. Bizim asli görevimiz, çiftçimizi toprağına küstürmemek ve genç nüfusu üretimde tutabilmektir." ifadelerini kullandı. Ayrıca yatırım taahhütleri kapsamında toprak tahlil laboratuvarlarından ürün kalitesini artıracak yatırımlara kadar destek sözü verildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ise bağcılığın kentin sosyoekonomik yapısındaki yerini rakamlarla anlattı: ilçede 110 bin dönüm bağ alanının Şehzadeler sınırları içinde bulunduğunu, kent genelinde ise 870 bin dönümlük bağ alanı olduğunu belirterek, "Kent genelindeki 870 bin dönümlük bağ alanımızda yaklaşık 40 bin, ilçemizde ise 7-8 bin civarında üreticimiz gece gündüz çalışmaktadır." dedi. Şimşek, rekolte beklentilerine dair "2024'te 230 bin ton, 2025'te ise 150 bin ton olarak gerçekleşen rekoltenin bu yıl yaklaşık 300 bin ton seviyesinde olması bekleniyor." değerlendirmesini paylaştı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Manisa'nın çekirdeksiz kuru üzüm üretimindeki payını öne çıkararak, "Türkiye’deki çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin yüzde 88’i Manisa’mızdan karşılanmaktadır." ifadesini kullandı ve bölgede tescilli ürünlere dikkat çekti: "Manisa Sultani Çekirdeksiz Üzümü ve Manisa Asma Yaprağı’nın coğrafi işaret tescilini almış bulunmaktayız." Karayılan, yeni dönemde hedefin sadece üretim miktarını artırmak değil, kalite ve katma değeri yükseltmek olduğunu vurguladı.

Çalıştayın sabah oturumunu Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Doç. Dr. Burçak İşçi yönetti. Toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal ile Müdür Yardımcısı Dr. Selçuk Karabat, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, sektör paydaşları, akademisyenler, uzmanlar ve çok sayıda çiftçi katılarak teknik ve ekonomik çözüm önerilerini paylaştı.

Çalıştay, şenlik programı içinde üreticinin sesini duyurmaya, sorunları ortak akılla tartışmaya ve somut adımlar planlamaya zemin hazırladı. Katılımcılar, alınan notların uygulanması için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve üreticilere yönelik destek mekanizmalarının hızlandırılması gerektiğinde hemfikir oldu.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ŞEHZADELER BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN BAĞ BOZUMU ŞENLİKLERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN "BAĞCILIK VE TARIM ÇALIŞTAYI", SEKTÖR TEMSİLCİLERİ İLE PROTOKOLÜ AYNI MASADA BULUŞTURARAK KENTİN ÜZÜM ÜRETİMİNDEKİ GÜNCEL DURUMU VE STRATEJİK ÇÖZÜM YOLLARINI MASAYA YATIRDI.