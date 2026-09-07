mercedes-benz hafif ticari araçlar perakende zirvesinin ana sponsoru oldu

Mercedes-Benz ana sponsor olarak 17. Perakende Zirvesi'nde yer alıyor

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, 9-10 Eylül tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 17. Perakende Zirvesi'nin ana sponsorları arasında yer alacak. Etkinlik, gıda ve içecekten kişisel bakıma, e-ticaretten hızlı teslimat ve mobiliteye kadar farklı sektörlerin liderlerini aynı çatı altında buluşturarak, perakende ve lojistik ekosistemindeki değişen ihtiyaçları tartışacak.

Sponsorluğun mesajı:

Sponsorlukla ilgili değerlendirmede bulunan Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, Perakende Zirvesi'nin Ana Sponsoru olarak sektörün karar vericileriyle bir araya gelmeyi çok değerli bulduklarını söyledi. Akdeniz, "Bu yıl 17’ncisi düzenlenen Perakende Zirvesi’nde sektörün tüm paydaşlarıyla bir araya gelmek, değişen operasyonel ihtiyaçları ve beklentileri doğrudan kendilerinden dinlemek bizim için çok kıymetli. Perakende ve lojistikte artık yalnızca hız değil; şeffaflık, öngörülebilirlik, esneklik ve verimlilik de rekabetin temel unsurları arasında yer alıyor. Biz de müşterilerimizin yalnızca araç ihtiyacını değil, operasyonlarının tamamını anlamaya; araç seçiminden kullanım sürecine, satış sonrası hizmetlerden ikinci el değerine kadar her aşamada katma değer sunan bir iş ortağı olmaya odaklanıyoruz." şeklinde konuştu.

Uçtan uca çözüm yaklaşımı:

Akdeniz, Mercedes-Benz'in Türkiye'deki hafif ticari araç portföyünü operasyonel ihtiyaçlara göre konumlandırdığını vurguladı. Türkiye'de 30 yıldır satışta olan ve 2025'te yüz bininci adedi satılan Sprinter, farklı operasyonlara uyarlanabilen çok yönlü bir platform olarak sunuluyor. Ayrıca Vito Mixto ile hem yük hem yolcu taşımacılığına yönelik çözüm yelpazesi genişletiliyor.

Şirketin 2023'te hayata geçirdiği online satış modeli de konuşmada öne çıktı. Akdeniz, online rezervasyonla başlayan hafif ticari araç satışlarının 2025'te toplam satışların yüzde 12,5'ine, 2026'da ise yüzde 15,8'ine ulaştığını belirterek, dijital kanalların satın alma deneyimini daha hızlı, şeffaf ve öngörülebilir kıldığına dikkat çekti.

Perakende Zirvesi, perakende ve lojistik alanındaki hız beklentisi, maliyet baskıları ve operasyonel verimlilik gündemleri etrafında sektör paydaşlarını bir araya getirecek; Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar da ana sponsor olarak bu tartışmalarda yer alacak.

MERCEDES-BENZ HAFİF TİCARİ ARAÇLAR İCRA KURULU ÜYESİ TUFAN AKDENİZ