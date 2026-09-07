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Elazığ'da ticaret ve sanayi odası seçimi 3 Ekim'de: hedef teknik lise

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri 3 Ekim’de Koç İlköğretim Okulu’nda 19 grup üzerinden yapılacak; Başkan İdris Alan teknik lise hedefini yineledi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 17:58

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EDİTÖR: Berk Doğan

Elazığ'da ticaret ve sanayi odası seçimi 3 Ekim'de: hedef teknik lise

Elazığ TSO seçim tarihi ve düzeni

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, oda seçimlerinin 3 Ekim tarihinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Alan, gazetecilerle bir araya gelerek sürece dair bilgi verdi ve seçimlerin Koç İlköğretim Okulunda, 19 grup üzerinden yapılacağını belirtti.

Başkan Alan, yapılan başvuruya dair bilgi vererek, '31.08.2026 tarihi için Seçim Kurulu Başkanımıza müracaatta bulunduk. Kendileri de 3 Ekim’de Elazığ Ticaret Sanayi Odası seçimlerinin yapılacağını bizlere ifade ettiler' şeklinde konuştu.

seçim düzeni ve geçmişten farklar:

Alan, önceki dönemde seçime 14 grup ile girdiklerini hatırlatarak bu kez grubun 19a çıktığını vurguladı. Seçimin fiziksel adresinin Koç İlköğretim Okulu olacağını yineleyen Alan, sürecin şeffaf ve sakin bir ortamda geçmesini diledi ve 'Seçimin kazananı kim olursa olsun, seçimi Elazığ kazanmıştır' ifadesini kullandı.

alan'ın önceliği: teknik lise:

Görüşmede Başkan Alan, en büyük projelerinden birinin teknik lise açmak olduğunu öne çıkardı. Alan, bu girişimin finansmanının oda üyelerinin aidatlarıyla sağlanacağını belirterek, 'Bizim maddi olarak hiçbir sıkıntımız yok. Bizim Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı üyelerimizin listesi olacak. Onların aidatları ve onların oluşturduğu parayla okul açılacak' dedi.

Alan, üyelerden gelen en önemli talebin nitelikli eleman ihtiyacı olduğunu, bu nedenle yönetim ve meclisin kararıyla teknik lisenin üyelere yapılacak en büyük iyiliklerden biri olduğuna inandıklarını söyledi. Ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altında Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan da bir okul sözü aldıklarını ve bunun da yerine getirileceğini kaydetti.

Alan, proje ve vaatlerin finansmanına dair eleştirel bir yaklaşım da sergiledi: 'Diğer aday adayı arkadaşlarımızı da izliyoruz. 100’den fazla 200’den fazla proje açıklıyorlar. Bizde onları gülerek izliyoruz. Bu kadar projeyi hangi bütçeyle nasıl yapacaklar bizde merak ediyoruz.' Eğer adayların projelerinde kendilerine uygun fikirler olursa bunları da değerlendireceklerini ekledi.

Alan, son olarak seçimin il ve oda için hayırlı olmasını diledi ve sürecin sakin bir ortamda tamamlanmasını temenni etti.

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI İDRİS ALAN, TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİN...

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI İDRİS ALAN, TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNİN 3 EKİM’DE YAPILACAĞINI BELİRTEREK, DİĞER ADAYLARIN AÇIKLADIĞI PROJELERİ GÜLEREK İZLEDİKLERİNİ İFADE ETTİ

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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