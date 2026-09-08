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Söke'de sanayi yatırımları için oda ve belediye el ele

Aydın Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ile OSB ve sanayi yatırımlarını görüşerek kurumlar arası iş birliğini vurguladı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 14:13

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Söke'de sanayi yatırımları için oda ve belediye el ele

Söke'de sanayi yatırımları için oda ve belediye el ele

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Söke Organize Sanayi Bölgesi'nin mevcut durumu ve bölgedeki sanayi yatırımları değerlendirildi.

görüşülen konular:

Toplantıda Söke'nin sanayi ve üretim potansiyelinin geliştirilmesi, Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapısı ve yatırım ortamı üzerinde duruldu. Taraflar, bölgedeki yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi ve kentin ekonomik gücünün artırılmasına yönelik adımların önceliklendirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

kurumlar arası iş birliğinin önemi:

Başkan Arıkan, görüşmeden duyduğu memnuniyeti belirterek, "Söke’nin ekonomik ve sanayi altyapısının güçlendirilmesi, yeni yatırımların ve istihdam imkanlarının artırılması noktasında kurumlar arası iş birliğinin büyük önem taşıdığına inanıyorum" dedi.

Sanayi Odası Başkanı Gökhan Maraş ise Aydın'ın üretim potansiyelinin ve sanayi gücünün daha da artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı. Maraş, Belediye Başkanı Arıkan ile bir araya gelmekten memnun olduğunu belirterek, OSB'deki yatırımcı iletişimi ve istihdamı destekleyecek ortak adımların takip edileceğini söyledi.

AYDIN SANAYİ ODASI BAŞKANI GÖKHAN MARAŞ’TAN, BAŞKAN ARIKAN’A ZİYARET

AYDIN SANAYİ ODASI BAŞKANI GÖKHAN MARAŞ’TAN, BAŞKAN ARIKAN’A ZİYARET

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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