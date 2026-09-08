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Silaj ve saman talebi yükseliyor: besiciler maliyet baskısıyla yeme yöneldi

Yükselen yem maliyetleri besicileri silaja ve samana yönlendirirken, üreticiler silajlık mısır ve saman taleplerini karşılamak için mesai yapıyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 13:56

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Silaj ve saman talebi yükseliyor: besiciler maliyet baskısıyla yeme yöneldi

Talepte artış ve üreticilerin tercihi:

Son dönemde yem fiyatlarındeki artış, süt ve et üreticilerini maliyetleri düşürme arayışına itti. Büyükbaş üreticiler özellikle silajlık mısıra yönelirken, küçükbaş üreticilerinin tercihleri arasında saman ön plana çıkıyor. Bu yönelim, besicilerin yem giderlerini azaltma hedefiyle doğrudan ilişkili.

Yenişehir'den tedarik yoğunluğu:

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde kaba yem üretimi yapan üreticiler, artan taleplere cevap verebilmek için yoğun mesai harcıyor. Üreticiler biçilen ürünleri kendi makineleriyle balya ve paket haline getirip sevk ediyor. Marmara bölgesi başta olmak üzere farklı illere yapılan teslimatlar, tedarik zincirinde hareketlenmeye yol açtı.

Burhan Öresin, konuyla ilgili şunları söyledi: "Yenişehir’den birçok ilimize ilçemize saman, yonca, mısır, fiğ, silajlık mısır gibi hayvan yemlerini biçtikten sonra kendi makinelerimiz ile balya ve paket haline getirip üreticilerimize teslim ediyoruz. Türkiye’nin birçok yerinde binlerce dönümlük alanda biçimlerimiz devam ediyor. Burada biçilen balya ve paket haline getirilen yemleri Marmara bölgesindeki işletmelere getiriyoruz. Kalitesi ve besin değeri yüksek olan bu ürünler aynı zamanda fiyat anlamında da üreticimizi mutlu ediyor. Silajlık mısır büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara protein bakımından çok iyi geldiği gibi fiyatlarının düşük olmasından üretici tarafından yoğun ilgi görüyor."

Öresin, değişen tercihlere ilişkin şu değerlendirmeyi de paylaştı: "Silajlık mısır süt yapanlar için sütü, etlik yapanlar için eti artırır. Bu sene yem fiyatları çok arttığı için küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere bütün hayvan üreticilerimiz silaja ve samana yöneldi. Bu da doğal olarak talebin artmasına neden oluyor".

SÜT VE ET HAYVANCILIĞINDA YEM FİYATLARI ARTARKEN, BESİCİLER MALİYETLERİ AZALTMAK İÇİN SLAJLIK YEME...

SÜT VE ET HAYVANCILIĞINDA YEM FİYATLARI ARTARKEN, BESİCİLER MALİYETLERİ AZALTMAK İÇİN SLAJLIK YEME VE SAMANA YÖNELDİ. SLAJLIK MISIR VE SAMAN ÜRETİCİLERİ GELEN TALEPLERE CEVAP VERMEK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR. BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİ, ARTAN YEM MALİYETLERİNİ ASGARİYE İNDİRMEK İÇİN SLAJLIK MISIRA YÖNELİRKEN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİNİN İLK TERCİHLERİ ARASINDA SAMAN YER ALIYOR.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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