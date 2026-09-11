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Bağcılar'da akşam trafiğinde scooter kamyona çarptı, sürücü yaşamını yitirdi

Bağcılar Çınar Mahallesi Esenler Caddesi'nde saat 20.00 civarında scooter ile kamyon çarpıştı; ağır yaralanan 49 yaşındaki Muhammet Hacıahmet öldü.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 21:59

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bağcılar'da akşam trafiğinde scooter kamyona çarptı, sürücü yaşamını yitirdi

Bağcılar'da akşam kazası

Bağcılar Çınar Mahallesi Esenler Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir scooter ile kamyon çarpıştı. Olayda ağır yaralanan 49 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammet Hacıahmet, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza yeri ve gelişimi

Kaza, Esenler Caddesi üzerinde, saat 20.00 civarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre scooter, cadde üzerinde seyir halindeyken H.H. kontrolündeki 54 AE 926 plakalı kamyona çarptı; çarpmanın etkisiyle scooter sürücüsü ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sağlık müdahalesi ve soruşturma

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhammet Hacıahmet yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı ve kazanın oluş nedenine ilişkin çalışmalar sürüyor.

Yetkililer, olayla ilgili görgü tanıklarının ifadelerine ve bölgede bulunan güvenlik kameralarına bakıldığını bildirdi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından kazanın kesin nedeni ve sorumluluk durumu netleşecek.

KAZA, BAĞCILAR ÇINAR MAHALLESİ ESENLER CADDESİ’NDE SAAT 20.00 SIRALARINDA MEYDANA GELDİ.

KAZA, BAĞCILAR ÇINAR MAHALLESİ ESENLER CADDESİ’NDE SAAT 20.00 SIRALARINDA MEYDANA GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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