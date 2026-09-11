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Kandıra'da hızlı müdahale hayat kurtardı: polis memuru 68 yaşındaki vatandaşı yeniden hayata bağladı

Kandıra'da devriye polisinin hızlı müdahalesi, kalp krizi geçiren 68 yaşındaki Yakup Atsız'ın hayatını kurtardı; olay ambulans kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 22:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kandıra'da hızlı müdahale hayat kurtardı: polis memuru 68 yaşındaki vatandaşı yeniden hayata bağladı

olayın gelişimi:

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde 22 Temmuz tarihinde saat 10.55 sıralarında Selvi Sokak üzerinde 68 yaşındaki Yakup Atsız kalp krizi geçirdi. Devriye görevi yapan ekipler, bir vatandaşın kalp krizi geçirdiği ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ulaştı.

müdahale ve ilk bulgular:

Yapılan kontrolde Atsız bilincinin kapalı, nefes almadığı ve nabzının bulunmadığı tespit edildi. İlk yardım eğitimi olan polis memuru Ahmet Tüm, vakit kaybetmeden kalp masajı uygulamaya başladı ve aynı anda 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Polis memurunun hızlı ve bilinçli müdahalesi, sağlık ekipleri olay yerine gelene dek hayati önemde rol oynadı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerine teslim edilen Atsız, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

tedavi ve teşekkür:

Tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan Yakup Atsız, hayatını kurtaran polis memuru Ahmet Tüm'e teşekkür etmek için Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette Atsız, olay anında gösterilen hızlı ve bilinçli müdahale için memura şükranlarını iletti.

Olay anındaki müdahale ve sağlık ekiplerinin çalışması, olay yerine gelen ambulansın araç kamerasına yansıdı. Görüntüler, zamanında ve eğitimli müdahalenin bir yaşamı nasıl kurtarabildiğini gözler önüne serdi.

KOCAELİ’NİN KANDIRA İLÇESİNDE KALP KRİZİ GEÇİREN 68 YAŞINDAKİ VATANDAŞ, POLİS MEMURUNUN ZAMANINDA...

KOCAELİ’NİN KANDIRA İLÇESİNDE KALP KRİZİ GEÇİREN 68 YAŞINDAKİ VATANDAŞ, POLİS MEMURUNUN ZAMANINDA MÜDAHALESİYLE HAYATA TUTUNDU. O ANLAR AMBULANS KAMERASINA YANSIRKEN, SAĞLIĞINA KAVUŞAN VATANDAŞ, HAYATINI KURTARAN POLİS MEMURU İLE BİR ARAYA GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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