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Sındırgı'da çiçeklenen ekonomi: Çıkrıkçı'de aronya hasadı coşkusu

Çıkrıkçı Mahallesi'nde üçüncü kez düzenlenen Aronya Hasat Şenliği, üreticiler ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti; üretim ve tanıtım öne çıktı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 22:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Sındırgı'da çiçeklenen ekonomi: Çıkrıkçı'de aronya hasadı coşkusu

Sındırgı'da aronya hasadı coşkusu

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Çıkrıkçı Mahallesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Aronya Hasat Şenliği, üreticiler ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte aronyanın hasat heyecanı ve tarladan sofraya uzanan üretim süreci halkın ilgisine sunuldu; organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu.

kaymakamın değerlendirmesi:

Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, aronya üretiminin ilçe için önemli bir tarımsal değer oluşturduğunu vurguladı. Koyuncu, aronyanın yüksek antioksidan içeriği nedeniyle süper meyve olarak anıldığını hatırlatarak, Sındırgı'da alternatif ve katma değerli ürünlerin yetiştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve üreticilere bereketli bir hasat ile bol kazanç temennisinde bulundu.

muhtarın vurguları ve teşekkürleri:

Çıkrıkçı Mahalle Muhtarı Hüseyin Şahan, şenliğin bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini, katılım ve coşkunun her yıl arttığını belirtti. Şahan, aronya ürününe ilginin faydalarının daha fazla bilinmesiyle yükseldiğini ve ürünün mahalle için önemli bir değere dönüştüğünü söyledi. Organizasyona verdiği destekler nedeniyle Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve emeği geçen herkese teşekkür etti; şenliğin önümüzdeki yıllarda da sürmesini temenni etti.

üretici ve halk katılımı:

Etkinlik kapsamında katılımcılar aronya üretimini yakından görme ve tarladaki hasat sürecine tanıklık etme fırsatı buldu. Üreticilerin emeklerinin karşılığını aldığı hasat döneminde vatandaşların etkinliğe gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekti. Sındırgı Belediyesi tarafından üreticilere bereketli ve kazançlı bir sezon dileğinde bulunuldu, ev sahibi Çıkrıkçı sakinlerine teşekkür edildi.

Programa; Cumhuriyet Savcısı Ahmet Turgay Özgüler, Sındırgı Belediye Başkan Vekili Ali Yiğit, belediye başkan yardımcıları Yasin Gökçe ve Muhammet Şahin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Gülnaz Çelikyurt Uzuner, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aronya Hasat Şenliği, üretim kültürünün yaşatılması ve Sındırgı'da alternatif tarımsal ürünlerin tanıtılması açısından önemini koruyor.

SINDIRGI’DA ARONYA HASAT ŞENLİĞİ COŞKUSU

SINDIRGI’DA ARONYA HASAT ŞENLİĞİ COŞKUSU

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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