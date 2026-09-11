Dolar 48,5930 +0,13%
Euro 56,3663 -0,04%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.860,68 -0,36%
EUR/USD 1,1598 -0,13%
Brent Petrol 104,78 -2,65%
--°

Paravan şirket iddiası Tepebaşı dosyasını ağır ceza mahkemesine taşıdı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Tepebaşı Belediyesi'ndeki doğrudan temin usullerine ilişkin iddianameyi tamamladı; 22 şüpheli için hapis istendi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 22:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Paravan şirket iddiası Tepebaşı dosyasını ağır ceza mahkemesine taşıdı

iddianamenin kapsamı:

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianame, Tepebaşı Belediyesi bünyesinde doğrudan temin usulüyle yapılan alımlara ilişkin usulsüzlük iddialarını merkezine alıyor. İddianamede, belediye personeli ve şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında zimmet ve suça iştirak suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Dosya, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi ve mahkemenin kabulü sonrası yargılama başlayacak.

soruşturmanın tespitleri:

Soruşturmayı yürüten Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması; MASAK, bilirkişi ve Vergi Denetim Kurulu raporlarıyla desteklendi. İncelemelerde, doğrudan temin yöntemiyle yapılmış hizmet alımlarında teknik şartnamelerin oluşturulmadığı, piyasa fiyat araştırmalarında ise sahte veya yanıltıcı teklif mektupları kullanıldığı belirlendi.

Ayrıca iddianamede, belediye kaynaklarının paravan şirketlere aktarılarak kısa sürede nakit çekimler, kişisel hesap hareketleri ve kripto varlık platformları üzerinden sistem dışına çıkarıldığı; bunun sonucunda kamunun zarara uğratıldığı yönünde tespitler yer alıyor. Dosyada aktarılan transferlerin, belgelerin ve işlem kayıtlarının raporlarla çakıştırıldığı ifade ediliyor.

gözaltı, tutuklama ve adli kontrol işlemleri:

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 13 kişinin tutukluluğu devam ediyor. Tutuklular arasında S.Y., Ö.E., Ö.E., F.T., C.A.A., F.B.A., D.G., T.M.Y., S.U., C.T., T.G. ve E.C. isimleri yer alıyor. Bu kişilerin L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutukluluk halleri sürüyor.

Diğer şüphelilerden D.A., Ş.T., C.G., E.Ö., Ü.B., M.E.M., O.K. ve O.M. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, M.Ç. adli kontrol şartıyla tahliye edildi. İddianamede her şüphelinin soruşturmaya konu işlemlerdeki rolü ve iddia edilen eylem tipi ayrı ayrı değerlendirildi.

yargılama süreci ve beklenen adımlar:

İddianamede, şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu çerçevesinde zimmet suçu başta olmak üzere ilgili maddeler uyarınca cezalandırılmaları talep edildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından duruşma takvimi belirlenecek ve sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor. Dosyada sunulan raporlar ve bilirkişi tespitleri dava boyunca delil niteliği taşıyacak.

Kamuda doğrudan temin usullerine ilişkin bu tür soruşturmalar, usul ve belge düzeninin yanı sıra kamu kaynaklarının şeffaf kullanımına dair tartışmaları da gündeme getiriyor. Tepebaşı dosyası, mahkeme sürecinde hem iddiaların doğruluğunu hem de usul eksikliklerinin boyutunu netleştirecek.

Tepebaşı Belediyesi&#039;ne yönelik yolsuzluk operasyonunun iddianamesi hazırlandı

Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunun iddianamesi hazırlandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bağcılar'da yasa dışı sentetik ecza ticaretine darbe: 2 gözaltı
images

Kayseri'de parkta tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: üç çocuk yaralandı
images

Tekirdağ Hayrabolu'da park halindeki araca arkadan çarpan hafif ticari araç 4 ki...
images

Yayla aramasında mutlu son: Kars’ta kaybolan 23 yaşındaki engelli bulundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bağcılar'da yasa dışı sentetik ecza ticaretine darbe: 2 gözaltı

Antalya'da Hıdırlık Kulesi'nde tarihi tenis gösterisi

Kayseri'de parkta tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: üç çocuk yaralandı

Tekirdağ Hayrabolu'da park halindeki araca arkadan çarpan hafif ticari araç 4 kişiyi yaraladı

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı