Paravan şirket iddiası Tepebaşı dosyasını ağır ceza mahkemesine taşıdı

iddianamenin kapsamı:

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianame, Tepebaşı Belediyesi bünyesinde doğrudan temin usulüyle yapılan alımlara ilişkin usulsüzlük iddialarını merkezine alıyor. İddianamede, belediye personeli ve şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli hakkında zimmet ve suça iştirak suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Dosya, Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi ve mahkemenin kabulü sonrası yargılama başlayacak.

soruşturmanın tespitleri:

Soruşturmayı yürüten Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması; MASAK, bilirkişi ve Vergi Denetim Kurulu raporlarıyla desteklendi. İncelemelerde, doğrudan temin yöntemiyle yapılmış hizmet alımlarında teknik şartnamelerin oluşturulmadığı, piyasa fiyat araştırmalarında ise sahte veya yanıltıcı teklif mektupları kullanıldığı belirlendi.

Ayrıca iddianamede, belediye kaynaklarının paravan şirketlere aktarılarak kısa sürede nakit çekimler, kişisel hesap hareketleri ve kripto varlık platformları üzerinden sistem dışına çıkarıldığı; bunun sonucunda kamunun zarara uğratıldığı yönünde tespitler yer alıyor. Dosyada aktarılan transferlerin, belgelerin ve işlem kayıtlarının raporlarla çakıştırıldığı ifade ediliyor.

gözaltı, tutuklama ve adli kontrol işlemleri:

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 13 kişinin tutukluluğu devam ediyor. Tutuklular arasında S.Y., Ö.E., Ö.E., F.T., C.A.A., F.B.A., D.G., T.M.Y., S.U., C.T., T.G. ve E.C. isimleri yer alıyor. Bu kişilerin L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutukluluk halleri sürüyor.

Diğer şüphelilerden D.A., Ş.T., C.G., E.Ö., Ü.B., M.E.M., O.K. ve O.M. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, M.Ç. adli kontrol şartıyla tahliye edildi. İddianamede her şüphelinin soruşturmaya konu işlemlerdeki rolü ve iddia edilen eylem tipi ayrı ayrı değerlendirildi.

yargılama süreci ve beklenen adımlar:

İddianamede, şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu çerçevesinde zimmet suçu başta olmak üzere ilgili maddeler uyarınca cezalandırılmaları talep edildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından duruşma takvimi belirlenecek ve sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanması bekleniyor. Dosyada sunulan raporlar ve bilirkişi tespitleri dava boyunca delil niteliği taşıyacak.

Kamuda doğrudan temin usullerine ilişkin bu tür soruşturmalar, usul ve belge düzeninin yanı sıra kamu kaynaklarının şeffaf kullanımına dair tartışmaları da gündeme getiriyor. Tepebaşı dosyası, mahkeme sürecinde hem iddiaların doğruluğunu hem de usul eksikliklerinin boyutunu netleştirecek.

Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunun iddianamesi hazırlandı