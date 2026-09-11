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Malatya'da kumar düzenine müdahale: 12 şüpheli gözaltında

Malatya'da düzenlenen kumar operasyonunda 14 bin TL, 12 sentetik ecza hapı, 59 fişek, kameralar ve malzemeler ele geçirildi; 12 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 22:29

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 22:47

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Malatya'da kumar düzenine müdahale: 12 şüpheli gözaltında

Operasyonun ayrıntıları:

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçuna yönelik çalışma kapsamında Battalgazi ilçesi Cezmi Kartay Caddesi bölgesinde operasyon düzenledi. Operasyon sırasında 3 iş yeri, 5 dernek ve 12 şahsın üzerinde arama yapıldı.

Ele geçirilenler:

Aramalarda kumar oynanması sırasında elde edildiği değerlendirilen 14 bin TL suç geliri, kumar kayıtlarının tutulduğu çok sayıda ajanda ve senet defteri, 12 sentetik ecza hapı, 59 fişek, ekiplerin denetimlerinden kurtulmak amacıyla yerleştirildiği belirlenen çok sayıda kamera ve kayıt cihazı ile kumarda kullanılan çeşitli araç ve gereç ele geçirildi.

Gözaltılar ve soruşturma:

Operasyonda toplam 12 şüpheli yakalandı. Olayla ilgili adli ve idari tahkikata başlandığı bildirildi.

MALATYA&#039;DA KUMAR OPERASYONU: 12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

MALATYA'DA KUMAR OPERASYONU: 12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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