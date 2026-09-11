Sultantepe yolunda kayda geçen eziyet: köpek kamyonetin arkasına bağlanıp sürüklendi

Olayın görüntüleri:

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Sultantepe Mahallesi yolunda, yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde bir köpeğin sürüklendiği görüldü. Videoda kamyonetin arkasına ayağından iple bağlanan köpek yola tutturularak götürülüyor.

Görüntüde öne çıkan detaylar:

Görüntülerde kamyonetin sürücüsü ve plakası belirlenemiyor. Kamyonetin kasasında bulunan bir çocuğun sürüklenen köpeği izlediği anlar da kayda geçti. Olay sırasında yoldan geçen diğer sürücüler duruma tepki gösterdi; bazıları olayın kaydını alırken, bazıları sürücüye müdahale etmek için girişimde bulundu.

Soruşturma ve tepkiler:

Vatandaşların tepkisi üzerine kamyonet sürücüsü ara yollara girerek izini kaybettirdi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Görüntüler, bölgedeki hayvan koruma bilincinin önemini yeniden gündeme taşıdı ve sorumluların tespit edilip hesap vermesi talep edildi.

KÖPEĞİ KAMYONETİN ARKASINA BAĞLAYIP SÜRÜKLEYEREK GÖTÜRDÜ