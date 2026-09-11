Siirt'ten acil sevk: doğumsal anomali tespit edilen bebek bakanlığın ambulans uçağıyla İstanbul Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne gönderildi

olay ve sevk:

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğumsal anomali tespit edilen 2 günlük bebek, acil cerrahi müdahale gereksinimi nedeniyle Bakanlığa ait ambulans uçağı ile İstanbul Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

bakanın açıklaması:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürecin zamanla yarışarak yönetildiğini belirtti ve ekipleri tebrik etti. Memişoğlu, "Yavrumuza acil şifalar diliyor, zamanla yarışarak süreci titizlikle yöneten ekiplerimize teşekkür ediyorum. En zor şartlarda, en kritik anlarda; insan, önce insan" ifadelerine yer verdi.

taşıma ve müdahale süreci:

Bakan Memişoğlu'nun açıklamasına göre sevk, acil cerrahi müdahale amacıyla gerçekleştirildi ve transfer Bakanlığa ait ambulans uçakla yapıldı. Yetkili ekipler zamanla yarışarak hastanın sevkini gerçekleştirdi ve tedavi süreci İstanbul'daki merkezde sürdürülecek.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE DOĞUMSAL ANOMALİ TESPİT EDİLEN 2 GÜNLÜK BEBEĞİN İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI.