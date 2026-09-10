Bağcılar'da dev sahte parfüm operasyonu ortaya çıktı

Operasyonun detayları:

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ve sahte parfüm üretimine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında dün İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki iki adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda üretim tesisine dönüştürülmüş alanlarda ciddi miktarda ürün ve ekipman ele geçirildi.

ele geçirilen malzemeler:

Aramalarda dünyaca ünlü çeşitli markalara ait 195 bin 406 şişe sahte parfüm, 400 litre esans, bin 700 boş şişe, parfüm dolum makinesi, kapak makinesi ile çok sayıda üretim ve ambalaj malzemesi bulundu.

maddi boyut ve soruşturma:

Ele geçirilen ürün ve malzemelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 200 milyon lira olduğu belirtildi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı; konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

tüketici sağlığı ve pazar etkileri:

Sahte parfümler hem tüketici sağlığı hem de marka sahipleri açısından risk oluşturuyor. Kontrolsüz üretim süreçleri ve bilinmeyen esans kullanımı, alerjik reaksiyon veya toksik etkilere yol açabileceği gibi, piyasada haksız rekabete de neden oluyor.

İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü çalışmaların benzer olayların tespit ve önlenmesine yönelik olduğu, ele geçirilen ürünlerin hukuki süreç ve kriminal incelemeye tabi tutulacağı bildirildi.

İSTANBUL’UN BAĞCILAR İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 200 MİLYON LİRA OLAN 195 BİN 406 ŞİŞE PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ. OPERASYONDA 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.