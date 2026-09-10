Dolar 48,4901 +0,01%
Euro 56,3992 -0,18%
Bist 14.309,78 -1,35%
Altın Gram 6.831,81 -1,76%
EUR/USD 1,1608 -0,27%
Brent Petrol 105,39 +4,13%
--°

Bölgede sucul yaşam güçleniyor: Ilısu Barajı'na 1 milyon şabut salındı

Dargeçit'te Ilısu Barajı'na 1 milyon şabut balığı bırakıldı; hedef sucul yaşamı güçlendirmek, balık popülasyonunu artırmak ve ekosistemi korumak.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 14:09

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bölgede sucul yaşam güçleniyor: Ilısu Barajı'na 1 milyon şabut salındı

Ilısu Barajı'nda toplu balık bırakma

Mardin'in Dargeçit ilçesinde, su kaynaklarının biyoçeşitliliğini artırma çalışmaları kapsamında Ilısu Barajı'nın sularına 1 milyon şabut balığı bırakıldı. Uygulama, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen program çerçevesinde gerçekleştirildi.

Çalışmanın amacı ve hedefleri:

Programın temel hedefi bölgedeki balık popülasyonunu artırmak, sucul yaşamı desteklemek ve ekosistemin korunmasına katkı sağlamak olarak açıklandı. Yetkililer, yapılan salımın özellikle yerel türlerin güçlenmesine ve su kaynaklarının ekolojik dengesine olumlu etki etmesini bekliyor.

Katılımcılar ve kurum desteği:

Programa Dargeçit Kaymakamı Bayram Köse, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fırat İskenderoğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Gökhan Taşkın katıldı. Kaymakam Köse, su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti ve salımın başta Dargeçit olmak üzere bölgedeki tüm sınır kentlere fayda sağlamasını diledi.

Köse, çalışmalarda emeği bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline teşekkür etti. Yetkililer, benzer uygulamaların sürdürülebilir yönetimle devam etmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

MARDİN&#039;İN DARGEÇİT İLÇESİNDE SU KAYNAKLARINDAKİ BALIK POPÜLASYONUNU ARTIRMAK VE SUCUL EKOSİSTEMİN...

MARDİN'İN DARGEÇİT İLÇESİNDE SU KAYNAKLARINDAKİ BALIK POPÜLASYONUNU ARTIRMAK VE SUCUL EKOSİSTEMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA ILISU BARAJI'NA 1 MİLYON ŞABUT BALIĞI BIRAKILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kıbrıs gazilerinden kaymakam Köksal’a anlamlı ziyaret
images

Hanzala denize geri dönüyor: uydu izleme ile göç yolları kayıt altında
images

Çarşıya dönüş: fındık hasadı sonrası Alaplı'da canlanan alışveriş
images

Kuşadası Körfezi'nde trol tehdidi gölgesinde dört deniz kaplumbağası ölü bulundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hastaneye gelişte otobüsün altında kalan 66 yaşındaki adam yaşamını yitirdi

Konyaspor, Trabzonspor randevusuna taktik ve kuvvetle hazırlanıyor

Manavgat'ta yürütülen operasyonda sentetik hap ticaretine darbe

Kiracı ile ev sahibi arasındaki kavga kanlı bitti: Maltepe'de iki kişi yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı