Bölgede sucul yaşam güçleniyor: Ilısu Barajı'na 1 milyon şabut salındı

Ilısu Barajı'nda toplu balık bırakma

Mardin'in Dargeçit ilçesinde, su kaynaklarının biyoçeşitliliğini artırma çalışmaları kapsamında Ilısu Barajı'nın sularına 1 milyon şabut balığı bırakıldı. Uygulama, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen program çerçevesinde gerçekleştirildi.

Çalışmanın amacı ve hedefleri:

Programın temel hedefi bölgedeki balık popülasyonunu artırmak, sucul yaşamı desteklemek ve ekosistemin korunmasına katkı sağlamak olarak açıklandı. Yetkililer, yapılan salımın özellikle yerel türlerin güçlenmesine ve su kaynaklarının ekolojik dengesine olumlu etki etmesini bekliyor.

Katılımcılar ve kurum desteği:

Programa Dargeçit Kaymakamı Bayram Köse, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fırat İskenderoğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Gökhan Taşkın katıldı. Kaymakam Köse, su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti ve salımın başta Dargeçit olmak üzere bölgedeki tüm sınır kentlere fayda sağlamasını diledi.

Köse, çalışmalarda emeği bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeline teşekkür etti. Yetkililer, benzer uygulamaların sürdürülebilir yönetimle devam etmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

MARDİN'İN DARGEÇİT İLÇESİNDE SU KAYNAKLARINDAKİ BALIK POPÜLASYONUNU ARTIRMAK VE SUCUL EKOSİSTEMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA ILISU BARAJI'NA 1 MİLYON ŞABUT BALIĞI BIRAKILDI.