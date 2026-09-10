Tarladan veriye: Kars'ta tarımsal ürün fiyatları sahada takip ediliyor

Kars'ta tarımsal fiyat takibi yerinde yürütülüyor

TÜFİS kapsamında Kars'ta yürütülen çalışmalar, tarımsal ürün fiyatlarının düzenli, güvenilir ve standart bir yöntemle izlenmesini hedefliyor. Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahada yürüttükleri çalışmalarla, üretici ve pazar kaynaklı fiyat verilerini doğrudan yerinde derliyor.

Sahadan elde edilen veriler, ilgili sisteme kaydedilerek analiz edilebilir bir veri tabanı oluşturuluyor. Bu uygulama sayesinde piyasa hareketlerinin anlık tespiti, fiyat dalgalanmalarının izlenmesi ve bölgesel eğilimlerin ortaya konması mümkün hale geliyor.

Uygulama yöntemi:

Teknik ekipler belirli standartlar ve protokoller doğrultusunda fiyat bilgilerini topluyor; fiyat kaydı, ürün tipi ve satış noktası gibi veriler sistemde sınıflandırılıyor. Bu sürecin temelinde Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahadaki düzenli ölçümleri ve veri girişleri bulunuyor. Toplanan ham veriler, ilgili sistem üzerinden kayıt altına alınarak doğruluk ve tutarlılık kontrollerine tabi tutuluyor.

Hedefler ve yararlar:

Çalışmaların amacı; tarımsal piyasalarda şeffaflık sağlamak, fiyat hareketlerini zamanında tespit etmek ve politika belirleyicilere güvenilir veri sunmaktır. Sahadan gelen güncel bilgiler, piyasa analizleri ve karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere temel veri kaynağı oluşturuyor. Güvenilir veriler sayesinde tarım politikalarının etkinliği artırılabilir ve piyasa aktörlerinin bilgilendirilmesi kolaylaşır.

Kars'taki TÜFİS uygulamaları, tarımsal üretim ve piyasa dinamiklerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sunarken, bölgedeki paydaşların fiyat değişimlerine hızlı yanıt vermesine de imkan tanıyor. Saha çalışmaları kesintisiz sürdürülerek tarımsal piyasaların güncel durumu takip edilmeye devam edilecek.

KARS’TA TARIMSAL ÜRÜN FİYATLARI SAHADAN TAKİP EDİLİYOR(KARS-İHA)