Dolar 48,4900 +0,01%
Euro 56,3805 -0,21%
Bist 14.325,59 -1,24%
Altın Gram 6.832,73 -1,75%
EUR/USD 1,1605 -0,29%
Brent Petrol 105,05 +3,79%
--°

Sağlıklı yaşam için Şırnak'ta toplum merkezli seferberlik

Şırnak Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi, Halk Sağlığı Haftası etkinliğinde kan şekeri ve el kavrama kuvveti ölçümleri yaptı; sağlıklı beslenme ve aktif yaşam vurgulandı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 14:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Sağlıklı yaşam için Şırnak'ta toplum merkezli seferberlik

etkinlikte yapılan ölçümler:

Şırnak Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlara yönelik çeşitli sağlık taramaları gerçekleştirildi. Kurulan standta kan şekeri ölçümleri yapılarak katılımcıların güncel sağlık durumları hakkında geri bildirim verildi.

Etkinlikte ayrıca el dinamometresi kullanılarak bireylerin el kavrama kuvveti değerlendirildi; bu ölçüm katılımcıların fiziksel uygunluk düzeyine ışık tuttu ve temel fonksiyonel sağlık göstergesi olarak yorumlandı.

bilgilendirme ve hedefler:

Standı ziyaret eden vatandaşlara, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi anlatıldı. Katılımcılara kendi sağlık durumlarını düzenli takip etmenin gerekliliği vurgulandı.

Etkinlik boyunca sunulan bilgilendirmeler arasında sağlıklı yaşlanma ve günlük yaşam içinde basit egzersiz önerileri de yer aldı. Amaç, bireylerin küçük değişikliklerle uzun vadeli sağlık kazanımları elde edebileceğini göstermektir.

Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen bu tür uygulamalarla toplumda sağlık bilincinin artırılması ve erken farkındalık yoluyla korunma stratejilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Etkinlik, vatandaşların sağlık verilerine doğrudan erişimini sağlayarak aktif sağlık yönetimini teşvik etti.

ŞIRNAK’TA HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE VATANDAŞLARIN KAN ŞEKERİ VE EL...

ŞIRNAK’TA HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE VATANDAŞLARIN KAN ŞEKERİ VE EL KAVRAMA KUVVETİ ÖLÇÜLÜRKEN, SAĞLIKLI BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tıp yolculuğuna tarih içinde başlangıç: Gevher Nesibe şifahanesi'nde ilk ders
images

Uzman uyarısı: boyun kütletmesinde eğitimli eller şart
images

Erzincan'da merada kene riskine karşı hayvan ilaçlama çalışması
images

İzmir Adnan Menderes'te 20 yıl: kapasiteyi üçe katlayan yatırım ve sürdürülebili...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Akçadağ Eğin Koçlar yolları güvenliğe kavuşuyor: 2 bin 200 metre sathi kaplama

Muratlı'da çocuk sesleri: TEK Çocuk Yuvamız Muratlı Gündüz Bakımevi ilk öğrencilerini ağırladı

Alanya'da jandarmadan 144 kilo kaçak tütün operasyonu

Uluslararası görünürlük hedefiyle OMÜ, QS ile üç yıllık iş birliğine geçti

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı