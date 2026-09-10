Sağlıklı yaşam için Şırnak'ta toplum merkezli seferberlik

etkinlikte yapılan ölçümler:

Şırnak Merkez Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte vatandaşlara yönelik çeşitli sağlık taramaları gerçekleştirildi. Kurulan standta kan şekeri ölçümleri yapılarak katılımcıların güncel sağlık durumları hakkında geri bildirim verildi.

Etkinlikte ayrıca el dinamometresi kullanılarak bireylerin el kavrama kuvveti değerlendirildi; bu ölçüm katılımcıların fiziksel uygunluk düzeyine ışık tuttu ve temel fonksiyonel sağlık göstergesi olarak yorumlandı.

bilgilendirme ve hedefler:

Standı ziyaret eden vatandaşlara, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemi anlatıldı. Katılımcılara kendi sağlık durumlarını düzenli takip etmenin gerekliliği vurgulandı.

Etkinlik boyunca sunulan bilgilendirmeler arasında sağlıklı yaşlanma ve günlük yaşam içinde basit egzersiz önerileri de yer aldı. Amaç, bireylerin küçük değişikliklerle uzun vadeli sağlık kazanımları elde edebileceğini göstermektir.

Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde gerçekleştirilen bu tür uygulamalarla toplumda sağlık bilincinin artırılması ve erken farkındalık yoluyla korunma stratejilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Etkinlik, vatandaşların sağlık verilerine doğrudan erişimini sağlayarak aktif sağlık yönetimini teşvik etti.

ŞIRNAK’TA HALK SAĞLIĞI HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE VATANDAŞLARIN KAN ŞEKERİ VE EL KAVRAMA KUVVETİ ÖLÇÜLÜRKEN, SAĞLIKLI BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.