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Palamut sezonu Ordu'nun tezgahlarını doldurdu

Ordu'da av sezonunun açılmasıyla palamut bolluğu başladı; yaklaşık 600 gramlık palamutlar tanesi 100 liraya satılıyor ve tezgahlarda yoğunluk yaşanıyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 14:15

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 14:19

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Palamut sezonu Ordu'nun tezgahlarını doldurdu

Palamut bolluğu tezgahlarda fiyatları düşürdü

Ordu’da denizlerde 1 Eylül itibarıyla başlayan balık avı sezonu, palamutta yoğun bir artış getirdi. Tezgahlarda görülen hareketlilik ve artan arz, tüketicilerin ilgisini artırırken fiyatlarda da cazip düzeyler oluştu. Yaklaşık 600 gram ağırlığındaki palamutların tanesi 100 liradan alıcı buluyor.

Balıkçılar ne diyor:

Ordulu balıkçı Aydın Ceylan, sezonun başından itibaren iyi gittiğini belirterek, "Şu anda sezon çok güzel gidiyor. Sezon başı olmasına rağmen bol gidiyor, diğer çeşitlerde de bolluk var." dedi. Ceylan, fiyatlar için ise "600 gramlık palamut 100 lira, kilosu 200 liraya dahi gelmiyor." ifadesini kullandı ve halkın bol tüketmesi temennisinde bulundu.

Tüketicilerin tepkileri ve tezgah çeşitleri:

Vatandaşlar bol palamutun piyasaya dönüşünden memnun. Müşteri Fazlı Yılmaz, "Geçen sene yiyemedik, bu sene inşallah bol, devamı da gelir. Sezon güzel, esnaf da vatandaş da memnun." sözleriyle memnuniyetini aktardı. Bir diğer tüketici İzzet Karadeniz de fiyatların uygun olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Tezgahlarda palamut dışında diğer balıkların fiyatları da şöyle: hamsi 200, mezgit 250, barbun 200, çinakop 400, levrek 600, çipura 500 ve kalkan 1.000 liradan satışa sunuluyor. Satıcılar sezonun palamut açısından bereketli başlamasından memnun olduklarını ve tüketicinin ilgisinin sürdüğünü belirtiyor.

BALIKÇI AYDIN CEYLAN

BALIKÇI AYDIN CEYLAN

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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